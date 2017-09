Nel nostro viaggio attraverso “le macchine fotografiche” dedicate al fenomeno cosplay Italiano ci siamo imbattuti in questo talentuoso artista: Luca Gardini. Luca, classe 1990, ha iniziato la sua passione un paio di anni fa quando si è trovato a fare foto di backstage per un concorso pin-up; da lì, la sua arte si è estesa verso diversi ambiti con l’obiettivo di ritrarre persone mentre fanno quello che più le appassiona, che possa essere il loro lavoro o i loro hobby. Gardini si è avvicinato al mondo cosplay partendo dal Festival D’Oriente in quel di Bologna dove vi era una piccola zona dedicata al cosplay: in quel luogo l’artista è rimasto stupefatto nel vedere quanta passione e meticolosità fosse stata impiegata per creare quei costumi che gli stessi cosplayer portavano in scena. Inoltre fu per lui una grande soddisfazione immortalare le loro espressioni compiaciute e orgogliose del proprio lavoro. Da lì in avanti Luca Gardini ha continuato a partecipare a diversi eventi sia piccoli che grandi (Rimini Comix, Lucca comics ecc) dedicati al cosplay, in particolare il fantastico Wonder Festival Winter in Giappone. Da queste esperienze Luca ha capito quale fosse il suostile preferito; ovvero gli scatti spontanei perché unici e inimitabili.