Taboo Tattoo è un manga seinen del mangaka Shinjiro serializzato sul Monthly Comic Alive di Media Factory dal 27 novembre 2009. In Italia i diritti del manga sono stati acquistati dalla J-Pop. La casa editrica si prepara al lancio del suo nuovo manga con una serie di iniziative promozionali: il primo numero sarà infatti disponibile a inizio Marzo al prezzo lancio di € 1,90 e nelle fumetterie aderenti all’iniziativa potrà essere acquistato anche in edizione con copertina variant illustrata da Angela Vianello; il secondo volume, invece, sarà proposto al prezzo speciale di 3,90 Euro.

Tra gli Stati Uniti e il regno di Selinistan spirano venti di guerra. Un conflitto reso ancora più terribile dall’uso di una nuova, straordinaria arma: misteriosi tatuaggi in grado di conferire incredibili poteri a chi li porta sul proprio corpo!In Giappone, dopo aver salvato un senzatetto da alcuni teppisti, Justice Akatsuka, detto Seigi, riceve come ricompensa dallo sconosciuto proprio uno strano tatuaggio. A causa di questo singolare evento, Seigi finirà coinvolto nel conflitto tra il regno di Selinistan e una speciale unità americana capitanata da Bluesy Fruesy: il ragazzo si trova così a essere bersaglio di unità segrete di militari e assassini delle due fazioni, costretto a imparare a usare le sue nuovi letali capacità per sopravvivere e salvare le persone che ama. Inizia una nuova, emozionante saga!

Di questo manga , dallo scorso autunno, è disponibile anche una versione anime, prodotta dalla J.C.Staff e diretta da Takashi Watanabe. Le sigle di apertura e chiusura sono rispettivamente Belief di May’n ed Egoistic Emotion dei Trigger (gruppo formato dai doppiatori Makoto Furukawa, Chika Anzai e Mikako Komatsu). In Italia gli episodi sono stati trasmessi in streaming, in contemporanea col Giappone, da Crunchyroll.