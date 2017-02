Ci sono moltissime novità per gli appassionati della Saga dei Cavalieri dello Zodiaco. Kozo Morishita, regista della prima serie di Saint Seiya e presidente della Toei Animation, durante un’intervista rilasciata al Comic Con Experience alla fine dello scorso anno, ha ringraziato il suo staff per lo splendido lavoro con la Saga di Ade e si è dichiarato pù che disponibile a far uscire un nuovo prodotto del franchise ogni due anni. Anzi ha rilanciato sull’imminente realizzazione di ben quattro progetti in parallelo.

Il primo dovrebbe essere un film in CGI come il film di Keiichi Sato “La Leggenda del Grande Tempio” del 2014: una produzione che sarebbe l’adattamento animato del fumetto di Chimaki Kuori, Saint Seiya — Saintia Sho: I Cavalieri dello Zodiaco – Le Sacre Guerriere di Atena.

Il secondo progetto è un film live-action, dal titolo Saint Seiya, di cui è già stata redatta un’apposita scheda su IMDB. Questa pellicola, che dovrebbe uscire nel 2018, avrebbe già un cast composto da Jake T. Austin (Seiya di Pegasus), Remy Hii (Shiryu del Drago), Alex Pettyfer (Hyoga del Cigno), Godfrey Gao (Ikki di Phoenix) e Mackenyu (Shun di Andromeda). Il film sarà prodotto, ovviamente, dalla Toei Animation in collaborazione con la famosissima WingNut Films, la stessa casa di produzione, creata da Peter Jackson nel 2003, che ha realizzato le saghe di Lord of The Rings e del Lo Hobbit e del piccolo capolavoro District 9.

Degli altri due progetti non sappiamo ancora nulla: un mistero che si aggiunge su un’ipotetica quinta produzione, “fondamentale” per lo sviluppo del franchiese, già annunciata nel 2016 all’inaugurazione della Esposizione per il 30° anniversario della serie originale.