Una Graphic Novel toccante e commovente ma allo stesso tempo disturbante che ore uno spaccato della vita di provincia in cui pochi non potrebbero riconoscersi.

Sandra è timida, insicura, impacciata e troppo sensibile. Solo che a differenza di molte altre persone come lei, che si cercherebbero amici e ambiti adatti al loro carattere, alla loro sensibilità, e anche alla loro cultura, sceglie di entrare nel peggiore degli ambienti: in un giro di persone vuote, superficiali, dove per emergere devi apparire, per piacere e per piacerti devi essere oggettivamente perfetto, prestante come i ragazzi della televisione.

Oltre a tutto questo una madre iperprotettiva al limite della psicosi e profondamente ottusa.In mezzo a tutte queste premesse tenterà, esclusivamente con le proprie forze, di rompere le catene,quelle catene che la tengono legata a una grigia vita di provincia.

‘Il vuoto intorno a Sandra’ una storia profonda e toccante, scritta e disegnata da Fabio Valentini.

Anteprima della graphic novel di Fabio Valentini, Il vuoto intorno a Sandra.

