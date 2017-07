Disponibile in edicola e in fumetteria il nuovo albo della serie di Kirkman e Azaceta. Nessuno avrebbe mai immaginato che il reverendo Anderson sarebbe arrivato a tanto, ma il dodicesimo numero di Outcast – Il Reietto – la serie scritta da Robert Kirkman e disegnata da Paul Azaceta – ci ha sprofondato in un nuovo abisso di orrore e violenza. Venerdì 28 luglio esce finalmente La Luce del Giorno (pagg. 48, euro 2.30), il numero 13 della serie, che ci permetterà di scoprire quali sono state le conseguenze del comportamento del reverendo.

Ma non solo. L’enigmatica figura che ha fatto la sua comparsa nell’ultima tavola dello scorso numero, infatti, si prende il centro della scena. E lo fa per un ottimo motivo: svelare a Kyle Barnes segreti che finora ha ignorato. La luce indicata dal titolo ha molteplici sfaccettature, alcune delle quali riguardano verità ancora inconfessate e scenari fino a questo momento sconosciuti.

Con La Luce del Giorno – disponibile in edicola, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com – inizia un nuovo story arc, destinato a portare OUTCAST nel cuore oscuro del mistero che ha distrutto per tanti, troppi anni la vita di Kyle e della sua famiglia. Un mistero che minaccia di voler estendere i suoi tentacoli su Rome e sull’intero pianeta.