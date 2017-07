Tante le news che arrivano dl San Diego Comic-Con. Dopo aver invaso la rete con la notizia del tredicesimo dottore donna è stato presentato il trailer dello speciale natalizio di Doctor Who (dal titolo Doctors) in cui finirà l’esperienza da “dodicesimo dottore” di Peter Capaldi.

In questo speciale, il dodicesimo dottore incontrerà il primo dottore (interpretato da David Bradley) per un avventura finale in compagnia del più recente compagno umano dell’essere transdimensionale Bill (Pearl Mackie). Il Comic-Con di San Diego è stato dunque l’occasione per i fans di salutare Capaldi, che è stato il Dottore per le ultime tre stagioni. Con lui, lascia la serie anche lo showrunner Steven Moffat, che prenderà le redini di Broadchurch. Tutto questo apre la strada a Jodie Whittaker come tredicesima “Dottoressa”, la prima donna a riempire il ruolo nella storia dello show BBC.