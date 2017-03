Come in Alice nel Paese delle Meraviglie, basta seguire un coniglio ed entrare nella sua tana per scoprire un mondo meraviglioso. No, non stiamo parlando di un fantasy ma di una scoperta archeologica molto interessante avvenuta in questi giorni. Il fotografo Michael Scott, insieme ad alcuni esploratori della contea di Shropshire nella regione delle Midlands Occidentali, in Inghilterra, hanno deciso di entrare in quella che sembrava essere una normale tana per conigli nel sottobosco, un semplice foro che si è rivelato il corridoio di entrata per una grotta interamente scolpita nella roccia, sede di un antico tempio dei Templari di circa 700 anni fa.

Il fotografo che è riuscito ad entrare nell’antro e ad illuminarlo con faretti a led, ha dichiarato: “Considerando da quanto tempo è lì, le condizioni di questa caverna sono stupefacenti … il tempio si trovava appena un metro sotto terra”.