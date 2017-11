Alexander ha 16 anni, ed è rinchiuso in manicomio perché dice di vedere Angeli e Diavoli. Nessuno gli crede, ma scoprirà presto, dopo una rocambolesca fuga, di essere l’ultimo Veggente rimasto sulla Terra e di essere in pericolo. Ezechiel infatti, l’Arcangelo protettore dei Veggenti e dei Profeti, è sparito. Da allora tutti i suoi “figli” sono visibili agli occhi dei Demoni, bramosi di conoscere il futuro. Ma gli Angeli non possono permetterlo, per questo stanno “epurando” tutte le persone speciali. Con la morte. Compreso Alexander. Riuscirà il ragazzo, con l’aiuto dei suoi nuovi amici, a salvarsi e a evitare l’Apocalisse?

Dopo il romanzo storico La Donna Che Sapeva Scrivere, pubblicato nel 2015, Luca Centi torna a occuparsi di fantasy, genere letterario col quale ha esordito nel 2009, uscendo in libreria con Il Silenzio di Lenth. Dello stesso genere, anche se con venature steampunk-gotiche, anche i successivi romanzi: Il Sogno della Bella Addormentatae Il Presagio della Rosa Nera, entrambi editi da Edizioni Piemme (Mondadori).

Nato all’Aquila il 29 luglio 1985, Luca Centi si è laureato all’Università degli studi dell’Aquila nel 2010 in Culture per la Comunicazione e, successivamente, nel 2012 in Teorie dei Processi Comunicativi. Ha esordito nel 2009 con il romanzo fantasy per ragazzi Il silenzio di Lenth, pubblicato da Edizioni Piemme. Nel 2011 è uscito il suo secondo romanzo, di genere chick lit, intitolato Il club dei disoccupati e nel 2012 un suo racconto è stato incluso nell’antologia Stirpe Infernale edita da GDS Edizioni. Nel 2013 è stato pubblicato il suo terzo romanzo, Il sogno della Bella Addormentata, pubblicato da Edizioni Piemme, anticipato dal racconto-prequel Il primo peccato, scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice. L’autore non ha escluso la possibilità di un sequel del romanzo. Nel 2014 viene pubblicato il romanzo Il presagio della Rosa Nera, sempre edito da Edizioni Piemme e nel 2016 il romanzo storico, La Donna Che Sapeva Scrivere. È del 2017 il suo ultimo romanzo, Il Settimo Giorno, edito da La Corte Editore.