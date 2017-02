Oggi vi stiamo postando tutta una serie di succose novità stellari emerse dall’imminente pubblicazioni di nuovi romanzi “canonici” dedicati alla saga di Star Wars. Tra di questi vi presentiamo il nuovo romanzo di Christie Golden, che uscirà il 25 luglio 2017, vero e proprio sequel di “Rogue One: A Star Wars Story”. Lucasfilm ha rivelato che questo nuovo romanzo, dal titolo Inferno Squad, sarà ambientato poco dopo gli eventi raccontanti nel film e sarà focalizzata su una squadra di soldati dell’Impero con il compito di smontare i membri sopravvissuti del gruppo estremista di Saw Gerrera. Ecco la sinossi ufficiale: “La Ribellione può anche contare su eroi come Jyn Erso e Luke Skywalker, ma l’Impero ha l’Inferno Squad. Dopo l’umiliante furto dei piani della Morte Nera, l’Impero è ormai sulla difensiva: come rappresglia di questa sconfitta, la Marina Imperiale ha autorizzato la formazione di una squadra di soldati d’elite, nota come Inferno Squad. La loro missione: infiltrarsi nelle file ribelli ed eliminare ciò che resta del gruppo di Saw Gerrera. Dopo la morte del loro leader, i ribelli hanno portato avanti la sua eredità, decisi a contrastare l’Impero a qualsiasi costo. Ora, la Inferno Squad. deve dimostrare il loro valore superiore ad ogni altra unità da combattimenti Imperiale e distruggere i ribelli dall’interno. Ma, con l’aumento del pericolo e dopo aver vissuto innumerevoli colpi di sceno, fino a che punto l’Inferno Squad potrà continuare a garantire la sicurezza dell’Impero?”