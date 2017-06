Girando sia sul web che in vari cineforum e videoteche, a volte può capitare di trovare dei titoli di film così assurdi, che mai nella vita uno si sognerebbe di poter guardare, ma per un amante del genere Trsh e/o demenziale si rivelano invece una piacevole sorpresa ed una vera chicchettina da collezionisti.

E il caso del film “il Ritorno dei Pomodori Assassini”.

Come suggerisce il titolo stesso, questo infatti è il seguito del film “the Attack of Tomato Killer”, che in Italia non è mai arrivato; forse in qualche videoteca specializzata in lingua Inglese.

Trama

il film inizia con lo scienziato pazzo sfuggito alla giustizia del primo film, che continuado i suoi esperimenti scopre che fondendo i pomodori con liquami altamente tossici e utilizzando una frequenza musicale specifica, riesce a trasformare i Pomodori in soldati ubbidienti e palestrati, con tanto di mitraglietta.

Nel frattempo gli Stati Uniti si stanno pian piano riprendendo dalla precedente guerra, e la paura è ancora così radicata nella gente che sia i pomodori che i suoi derivati sono considerati fuorilegge e puniti con l’arresto; nasce infatti la figura dello spacciatore di Pomodori San Marzano;

i piani dello scienziato pazzo sembrano prendere pian piano forma, ma una “pomodorina Mutante” innamoratasi di uno dei nostri eroi, scappa dal covo segreto del cattivo e li avverte del pericolo imminente.

così a colpi di musica, dal Rock alla Classa fino ad arrivare alla Polka, i Pomodori Mutanti Assassini vengono di nuovo sconfitti e gli Stati Uniti possono di nuovo stare tranquilli.

il film è evidentemente girato a basso budget, ma graie alle ricche battute e ai vari luoghi comuni dei film horror e di fantascienza anni 80, riesce nell’intento di strappare molte risate. come ad esempio la scena svolta all’interno di un affollata biblioteca, un uomo che urla “pomodoro” creando un panico demenziale con fuggi fuggi generale; oppure a metà film che vengono interrotte le riprese per “mancanza di fondi” e allora si decide di autosponsorizzarsi, così da quel momento in poi vediamo simboli pubblicitari in bella vista su ogni fotogramma del film, come il cartellone della Pepsi Cola davanti al covo del Cattivo.

tra i protagonisti del film recita un giovanissimo George Clooney agli esordi del cinema che non ha bisogno di presentaioni, e John Astin attore veterano che molti ricorderanno per aver interpretato Gomez Addams nella serie TV Addams Family, Operazione Sottoveste, e nei panni dell‘Enigmista nella serie Tv di Batman del compianto Adam West.

forse come film non è il massimo dal punto di vista tecnico e scenografico se lo confrontiamo con altri film, ma essendo nato già di base come BlockBuster di serie B, non si può certo pretendere un opera da oscar, ma per gli appassionati del genere e per chi ha voglia di ridere a crepapelle, io posso assolutamente consigliarvi che se mai doveste avere la possibilità di vederlo, guardatelo ne vale veramente la pena!

By Talparius