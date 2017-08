Re Bove, innamorato della sorella chiese al Papa il permesso di sposarla, egli acconsentì a patto che il Re edificasse 100 chiese. Il Re non si arrese e strinse un patto col Diavoloper riuscire nell’impresa in cambio della sua anima. I due collaborarono insieme e riuscirono a costruire 99 chiese, mentre stavano per realizzare l’ultima il Re ebbe un pentimento e chiese aiuto a Dio, che lo perdonò. Il Diavolo infuriato scagliò un sasso che è ancora visibile accanto alla Chiesa di Santa Maria della Strada. E’ proprio in questa chiesa che riposano le spoglie del Re. Delle 100 chiese attualmente se ne contano solo 7.

tratto da La Terra in Mezzo: