Arriva “Il Piccolo Fuhrer” nuovo libro illustrato di Stefano Antonucci, Daniele Fabbri e Mario Perrotta in uscita a ottobre per Shockdom.

Nel 1933, Hitler scrisse e illustrò un libro per ragazzi con lo scopo di propagandare il nazionalsocialismo ai giovani tedeschi.

Ne risultò un agile volume dal titolo “Gioventù Hitleriana contro menzogna, stupidità e codardia”, che Goebbels suggerì di ribattezzare, per efficacia propagandistica, “Der Kleine Führer”, Il Piccolo Führer.

Stefano Antonucci, Daniele Fabbri e Mario Perrotta, autori di Quando c’era Lvi, stanno curando l’edizione italiana che Shockdom pubblicherà il 5 ottobre, per dimostrare come il linguaggio possa far passare ogni tipo di idea, anche le peggiori.