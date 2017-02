Riportiamo questo articolo di Andrea Bottazzi per Empira.it: Prima che Rogue One: A Star Wars Story arrivasse al cinema, Del Rey ha pubblicato un romanzo “prequel” intitolato Rogue One: Catalyst, che racconta la storia tra Galen Erso e Orson Krennic. La storia si svolge a partire dalla Guerra dei Cloni fino al punto in cui Galen Erso, assieme alla famiglia, riesce a fuggire e a nascondersi sul pianeta Lah’mu con l’aiuto di Saw Gerrera. Come ormai saprete, Rogue One inizia quattro anni dopo con la scoperta di Krennic della posizione della famiglia Erso, quello che però non vediamo è cosa succede nei tredici anni tra la scena del prologo e quando incontriamo Jyn Erso per la prima volta. Il nuovo libro in uscita ci darà, finalmente, qualche informazione sul passato di Jyn.

E’ stato annunciato dalla Disney Books, la pubblicazione di un nuovo romanzo intitolato Rebel Rising, che esplorerà la vita passata di Jyn Erso, spiegando come è diventata la donna che abbiamo incontrato nel primo spin-off di Star Wars. Abbiamo visto nel film che Jyn è cresciuta grazie agli insegnamenti di Saw Gerrera, prima che fosse abbandonata e lasciata al suo destino. Il libro si concentrerà sul tempo che Jyn e Saw trascorrono insieme.

Ecco la sinossi ufficiale del libro:



“Quando Jyn compì cinque anni, sua madre fu uccisa e suo padre fu rapito per servire l’Impero. Ma nonostante la perdita dei suoi genitori Jyn non è completamente sola, Saw Gerrera, un uomo disposto a resistere alla la tirannia imperiale con qualsiasi mezzo necessario, la prende come sua protetta, e le dà non solo una casa, ma tutte le abilità e le risorse di cui ha bisogno per diventare una Ribelle.Jyn si dedica alla causa ma, combattere a fianco di Saw Gerrera e della sua gente porta solo pericoli. La questione principale è fino a che punto Jyn sia disposta a seguire Saw come solo uno dei suoi guerrieri. Quando affronta un tradimento impensabile che frantuma tutto il suo mondo, Jyn dovrà raccogliere tutti i pezzi, rimetterli insieme e capire quello in cui crede veramente…e soprattutto di chi si può realmente fidare.“

Disney Books ha inoltre pubblicato quella che sarà la copertina ufficiale e un estratto dei primi due capitoli, che potete leggere qui. Rebel Rising è stato scritto da Beth Revis (Across the Universe), e sarà disponibile da l2 maggio 2017. Per la data di uscita italiana bisognerà aspettare, al momento non è stata ancora rilasciata nessuna notizia.

– Fonte: http://www.slashfilm.com/jyn-ersos-backstory/

di Andrea Bottazzi per