Dave Filoni, creatore di “Star Wars: The Clone Wars” e “Star Wars: Rebels” ha twittato una sorta di prequel di quanto abbiamo visto nella serie TV di Disney XD, in cui ci da qualche dettaglio in più su Ahsoka Tano e Kanan Jarrus. I due si sarebbero addestrati insieme con le lightsaber quando lui era Padawan Jedi sotto la tutela della Maestra Jedi Depa Billaba, ma non si conoscevano molto bene. Quando si rincontrarono la Jedi che aveva abbandonato i dettami l’Ordine aveva come obiettivo capire se Kanan fosse pronto al destino che stava per intraprendere diventando, in un certo senso, suo mentore

Ahsoka: “Anche da piccolo eri dotato con la spada laser, ma senza addestramento e disciplina, queste abilità calano.”

Kanan: “Così pare.” (si alza, è un po’ abbattuto)

Kanan (Continua): “Non ho dovuto combattere con la spada laser molto spesso. Per un certo periodo ho scelto di non farlo, avevo…”

(Kanan è in difficoltà. Ahsoka gli viene in soccorso)

Ahsoka: “Avevi paura di usarla, lo capisc”o.

(Kanan è grato per la sua comprensione)

Kanan: “Sto insegnando a Ezra come meglio posso. Voglio che sia il Jedi che io non sono, che non ho potuto essere”.

Ahsoka: “E io voglio che tu sia il Jedi che sei.”