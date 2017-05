Il Gundam Italian Club vi aspetta il 16 e il 17 maggio al cinema The Space Moderno di Roma (piazza della Repubblica) in occasione della proiezione di Thunderbolt December Sky. Sarà un’occasione unica per conoscere il Club e le sue attività, per fare 2 chiacchiere insieme e per sciogliere ogni dubbio o curiosità sul fantastico mondo di Gundam. Per l’occasione verrà esposto al cinema il WIP della riproduzione della Spartan, la nave della Federazione, presente nel manga da cui è tratto l’anime. Ricordatevi del Coupon di sconto disponibile cliccando qui. Per info sull’evento: facebook.com/events/1953562261597387/

Mobile Suit Gundam Thunderbolt December Sky è un film riassuntivo (con aggiunta di scene inedite) dei quattro ONA che compongono la prima stagione di questo anime che altro non è che la trasposizione animata dell’omonimo manga di successo. In Italia il manga in questione è pubblicato dalle Edizioni Star Comics mentre l’anime dopo la proiezione-evento cinematografica giungerà successivamente in formato home-video grazie a Dynit, l’adattamento del film è stato curato dal Gundam Italian Club. Di seguito il trailer di December Sky al cinema sul canale youtube Dynit:

Il Gundam Italian Club nasce nel 2007 come Associazione culturale senza fini di lucro (così come altri fan club nazionali dedicati ad altri marchi noti della fantascienza, ad esempio Star Trek o Star Wars), ed è frutto del lavoro comune di alcune delle principali comunità di fan di Gundam allora esistenti sul web. Il club ha come obiettivo quello di promuovere e far conoscere il fenomeno culturale generato dall’anime “Mobile Suit Gundam” del 1979 e dalle successive produzioni, oltre che quello della fantascienza in generale. Inoltre, cercando di essere punto di incontro per condividere idee, gusti e passioni all’insegna del Mobile Suit bianco.