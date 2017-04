La guerra in una Galassia lontana lontana parrebbe già iniziata! Sui social rimbalza tra i fan il probabile “sdegno” di Mark Hamill / Luke Skywalker nei confronti delle scelte sull’anziano Jedi fatte da Rian Johnson. Una rivolta che, partita dal magazine The Guardian parrebbe essere esplosa nella scorsa Celebration di Orlano! Sarà vero?

Partiamo dal principio: il magazine ha citato, per far esplodere i flame dei fan della famiglia Skywalker solo parte di un’intervista rilasciata da Hamill e Daisy Ridley su ABC News. In questo intervista il buon Luke ha dichiarato davvero che: “Dopo aver letto lo script di Gli Ultimi Jedi, Hamill ha rivelato di aver detto a Rian Johnson: “Sono sostanzialmente contrario a praticamente tutto quello che hai deciso per il mio personaggio” ma anche ribadito che, in passato si era già scontrato per il reveal del Jedi in conclusione de “Il Risveglio delle Forza” ma alla fine … “Ma potrebbe essere un buon segno: mi sbagliavo tantissimo su Episodio 7! Dissi: ‘quando mi giro, nella scena finale, ci saranno dei fischi perché si tratta di un trucchetto prevedibile!’ Non avevo calcolato l’incredibile musica di John Williams, le scene di Daisy Ridley e il forte crescendo che andavano a costruire quel momento” Non sono mai stato così felice di sbagliarmi!”..



A quanto pare quindi nell’intervista completa sembrerebbe si che il buon Hamill sia perplesso sulle scelte sul proprio personaggio, ma è anche fiducioso su come verranno poi mostrate al pubblico queste scene con un climax emotivo tipico della Saga Stellare. Dopotutto, per chi è stato alla Star Wars Celebration di Orlando, non si è manifestata nessuna lite tra regista e attore, anzi! Probabilmente “Gli Ultimi Jedi” sarà un film più oscuro sul precedente, si intuisce sia dal logo scelto che dalla locandina, e probabilmente “distruggerà ogni cosa che sappiamo sulla saga” (quante volte abbiamo sentito questa frase!) ma, ricordiamoci che c’è sempre un team di creativo, dietro le quinte, che rende coerente tutto lo storytelling riguardante il franchise, che siano film, libri, videogiochi o serie animate: cari fan, non vi preoccupate, lo Story Group di Lucasfilm veglierà sempre sulla famiglia Skywalker!