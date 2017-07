Questa estate, per la prima volta, Epicos vi aspetta nella magica cornice medievale di Vinci per i Cosplay Contest ufficiali della Festa dell’Unicorno 2017. I 2 Cosplay Contest si svolgeranno Sabato 22 e Domenica 23 Luglio a partire dalle ore 17.00. Domenica, tra le diverse categorie sarà selezionato anche il premio legato al Campionato Nazionale Cosplay con un buono 200€ offerto da La Gazzetta del Cosplay.

La Festa dell’Unicorno è la più importante manifestazione dedicata al mondo del fantasy. Per tre giorni il centro storico di Vinci (FI) sarà invaso da elfi, cavalieri, hobbit, orchi e maghi. Oltre 100 spettacoli al giorno con animazioni e attrazioni per tutte le età a partire dal seguitissimo Contest per la Migliore Creatura Fantastica e dalla spettacolare Disfida di Arti Magiche.



Ospite d’onore di questa edizione è Svetlana Quindt (aka Kamui), una cosplayer professionista proveniente dalla Germania, che ama creare enormi armature e oggetti di scena altamente spettacolari. I cosplay di Kamui, estremamente elaborati ripercorrono saghe videoludiche fantasy come Warcraft, Diablo e persino Aion. Per conoscerla, vedere i suoi costumi o scoprire i suoi wip: www.kamuicosplay.com

La Giuria sarà composta da membri di spicco appartenenti al mondo del Cosplay scelti direttamente dalla Festa dell’Unicorno. I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: somiglianza globale al personaggio, fattura e difficoltà del costume, interpretazione dei tratti caratteristici del personaggio stesso e originalità e valore artistico della performance. Le decisioni della giuria sono inappellabili. Le premiazioni avverranno tassativamente circa 15-20 minuti dalla fine della gara.

La raccolta delle iscrizioni verrà effettuata direttamente in fiera, presso il desk Epicos, nei pressi del palco, nei seguenti orari: per la gara di Sabato: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (orario chiusura coda di iscrizione) dello stesso giorno; per la gara di Domenica: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (orario chiusura coda di iscrizione) dello stesso giorno. Oltre tale termine per motivi logistico-organizzativi non sarà in alcun modo possibile accettare altre iscrizioni.

Nei Contest, presentati da Luca Panzieri e Maurizio Merluzzo, non sono ammesse coreografie o performance contenenti atti osceni e volgari. Non sono ammesse armi vere, esplosivi, kabuki da esterno o interno, accessori con fiamme (chiedere conferma allo staff). Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia o odio razziale e che offendano comunque il comune senso del pudore. Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della performance stessa. I cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento; l’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento di allontanare o escludere anche senza preavviso chi non rispetta il presente regolamento. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso; la versione definitiva sarà comunque disponibile per la consultazione presso la postazione iscrizioni.

Per tutte le info è possibile scrivere nella bacheca dell’evento su Facebook oppure inviare una email all’indirizzo: cosplay@epicos.it, specificando in oggetto: “Festa dell’Unicorno”.