Lavorare per la Lucasfilm è il nostro sogno da sempre! La casa creata da George Lucas e presieduta da Kathleen Kennedy ha creato un programma per assumere come tirocinanti i giovanissimi allievi del British Film Institute per i film Star Wars offrendo diverse opportunità di apprendimento, direttamente sul set, tra cui effetti visivi, suoni, riprese e contenuti editoriali. Così recita un tweet dell’istituto Britannico che include anche un video di backstage di “Star Wars: Gli Ultimi Jedi” molto interessante in cui si possono apprezzare anche scatti presi pari pari dalla nuova pellicola in cui si possono vedere in azione sia Rey (Daisy Ridley) che il Capitano Phasma (Gwendoline Christie)!

Watch BFI Film Academy trainees discuss their working roles on the new #StarWars films pic.twitter.com/s95wuorNm5 — BFI (@BFI) June 28, 2017