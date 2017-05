Domenica 28 maggio 2017, presso il Centro di Promozione Sociale “Bel Respiro” di Villa Pamphilj (tra gli ingressi di Via Vitellia e Via Leone XIII), si terrà la gara podistica a scopo benefico organizzata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica in memoria della Dottoressa “Honoris Causa” Valentina Venanzi recentemente insignita dell Medaglia d’Oro “alla memoria” della Croce Rossa Italiana.

Il 2 agosto 2008 un tragico incidente ha strappato via Valentina ai famigliari e ai suoi amici. Ora tutti, come lei ha insegnato, vogliono ricordarla e operare come lei faceva, sempre sorridente e tenace portandola ogni istante nei cuori sapendo che da lassù ci guiderà, come ha sempre fatto, nel prestare assistenza ai bisognosi, dando il coraggio e la forza, che l’hanno sempre contraddistinta, per operare nelle situazioni più difficili. Il primo gennaio 2012 nasce Valentina Venanzi Asd, associazione apolitica, senza scopo di lucro aperta a tutti coloro che intendono praticare attività sportive e culturali finalizzate a fare beneficenza e a incentivare amicizia e solidarietà fra le persone.

A questo scopo, quello della beneficenza, le Legioni Rebel Legion Italian Base e 501 Italica Garrison, assieme a Saber Guild Roma, hanno deciso di collaborare con la mamma di Valentina per dare un apporto sempre più forte alla manifestazione e non solo, per far sentire il loro affetto a Valentina stessa.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/

La Saber Guild è un organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di eventi di beneficenza e volontariato. Tramite spettacoli coreografici di spada laser ed i suoi costumi, mira ad aiutare il prossimo e a diffondere la passione per l’immenso universo di Star Wars. Saber Guild è una delle quattro organizzazioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla Lucas, insieme a Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma è la prima divisione aperta in italia. Determinati a portare il sorriso sui volti di grandi e piccoli, trasformando la passione in un faro che porti speranza, la Saber Guild è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per sviluppare progetti culturali e di beneficenza. http://www.saberguildroma.altervista.org/