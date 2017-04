Il CosplayFestival è una manifestazione del Riccione Spring Festival, una rassegna di eventi per celebrare al meglio la primavera. L’iniziativa è promossa da Città di Riccione, Associazione Alba per Riccione, Associazione culturale del Porto, Consorzio Viale Ceccarini e Viale Dante, Riccione.

I personaggi del grande cinema nei giochi di ruolo in costume: sfilate, live show, photo contest, workshop e talent saranno i protagonisti di tutto il weekend. Energia, fantasia e divertimento dal 29 al 30 aprile. Il Cosplay Festival arriva a Riccione, portando con sè i personaggi più conosciuti e amati dal pubblico, riconoscibili non solo dai costumi che li hanno resi famosi, ma anche dai modi di agire e dal ruolo che ogni cosplayer interpreta. All’interno della manifestazione riccionese il Cosplay’s got talent, un talent show al quale partecipare sia come artisti singoli, sia come artisti in gruppo, durante il quale poter esibire le proprie qualità e capacità. (informazioni utili per partecipare al concorso: e-mail tel. Luca 320 8499524).

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/CosplayFestivalRiccione/