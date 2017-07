Alla metà degli anni 80′ vista la grande popolarità che la WWE – conosciuta all’epoca come WWF (World Wrestling Federation) – stava avendo non solo negli States ma anche in molti paesi del mondo, il presidente della federazione Vince MCMahon, decise di estendere il franchise della Federazione di Wrestling anche nel mondo delle serie a cartoni animati.

Così nel 1985 la serie voluta da McMahon venne trasmessa negli U.S.A. con il titolo di “Hulk Hogan’s Rock’n’ Wrestling”, e sucessivamente venne trasmessa anche in Italia nel 1990 sulla rete privata di Italia 7 con il titolo modificato in “i Campioni del Wrestling”. Serie composta di una sola stagione per un totale di 26 episodi, di cui in Italia tasmessi circa 19; anche se i protagonisti sono tutti Wrestler professionisti, la serie tratta poco di combattimenti e si incentra più sulle avventure dei protagonisti divisi in due fazioni. I Face la fazione di lottatori “buoni” e gli Heel la fazione di lottatori “cattivi” come nella tradizione della maggior parte degli incontri dell’allora WWF.

La serie parla delle avventure dei due gruppi di Wrestler della WWF divisi nelle fazioni dei “Face”, capitanata da Hulk Hogan e composta da Junkyar Dog, Captain Lou Albano, André the Giant, Wendi Richter, Jimmy “Superfly” Snuka, Hilbilly Jim e Tito Santana; la fazione degli Heel invece è capitanata da Roddy Piper e composta da Iron Sheik, Nikolai Volkoff, The Fabulous Moolah, Big John Studd e Mr Fuji che nella WWF era il manager dei Demolition. In pratica Hulk Hogan e i suoi Face, girano per il mondo per varie motivazioni, tournée, eventi di Wrestling, in missione speciale per l’O.N.U o da organizzazioni similari oppure per semplice turismo. Alla fine l’allegro gruppo si trova sempre coinvolto in avventure di vario genere, dall’aiutare “donzelle” in difficoltà ad intrighi spionistici oppure affrontare una banda di gangsters, con gli Heel di Roddy Piper sempre alle calcagna, per mettergli i bastoni tra le ruote ai Face e farsi belli agli occhi del pubblico, ma alla fine Hogan e i suoi eroi riescono sempre a cavarsela e Roddy Piper e gli Heel finiscono sempre nei guai, con risata generale alla fine dell’episodio.

Pur essendo una bella serie, oltre ad essere l’unica basata sul Wrestling, anche se di combattimenti ve ne sono veramente pochissimi, essa ha avuto durante la sua realizzazione e la sua messa in onda vari problemi. Infatti molti dei lottatori presenti nella serie che erano Face ed Heel, nel tempo previsto per realizzare gli episodi, durante la messa in onda negli U.S.A. Avevano cambiato fazione divendneo da Face a Heel e viceversa. In Italia poi una tra le nazione che in quel periodo era seguito moltissimo la WWF, quando la serie andò in onda nel 1990, molti di quei lottatori oltre ad aver cambiato fazione, avevano anche lasciato il Ring, smettendo di combattere e di essere presenti in WWF. Però nonostante queste incongruenze e problemi di postproduzione, rimaneva sempre una bella serie da guardare per farsi due belle risate vedendo le dissavventure dei nostri beniamini del Ring, in più in alcuni episodi, vi erano alla fine dell’episodio alcuni siparietti con la presenza dei Wrestler in carne ed ossa tanto per dare quel tono di colore in più, che rallegrava la serie, in attesa di rivedere i nostri beniamini durante gli incontri veri e propri nei canali nazionali. Si riesce a reperire ancora qualcosa nel web oppure se si ha veramente fortuna in alcune fiere o mercatini delle VHS; se vi capita cercate di vederne almeno un episodio anche se in lingua originale, per i nostalgici è un risveglio di vecchi ricordi, per gli amanti del Wrestling potranno trovare divertente vedere alcuni dei loro vecchi beniamini versione cartone animato e per i neofiti, uno sguardo al passato non fa mai male; anche questa è sempre storia… nerd ma sempre storia!

By Marco Talparius Lupani