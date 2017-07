Attenzione, c’è una colonia di bambini rapiti sul pianeta Rosso! Questa è l’ennesima bufala smentita dalla Nasa che gira su internet, diffusa da Robert David Steele dalla trasmissione radio Alex Jones Show durante uno speciale sulla pedofilia e poi ripresa da altre 118 emittenti! Questa show radiofonico è collegato al complottisti di Infowars noti per aver appoggiato la candidatura del “più che reale” Donald Trump portando avanti la suggestiva teoria del “Pizzagate” collegata alla campagna elettorale di Hillary Clinton.

Guy Webster, portavoce dell’Agenzia spaziale Americana a quanto pare questa settimana ha avuto un gran bel da fare, non solo ha combattuto questa notizia falsa dei bambini sperduti marziani ma anche quella di un imminente annuncio di vita aliena sulla Terra. Robert David Steele affermava l’esistenza di questa colonia di bambini rapiti, resi schiavi per essere spediti in una missione della durata di oltre 20 anni. Le sue parole al Daly Best sono molto chiare sulla impossibilità odierna di creare una colonia sul Pianeta rosso: dopotutto, le temperature gelide e l’atmosfera in gran parte composta da anidride carbonica rendano impossibile, ora, la vita. La presenza di piccoli rapiti su Marte, dunque, è più impensabile dello sgangherato plotone fascista ipotizzato da Corrado Guzzanti e Igor Skofic.