L’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare, che bandisce dal 1994 il Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico, ha reso nota la rosa finalista di Heroes in Haiku, il concorso gratuito organizzato da RiLL (in collaborazione con il festival Lucca Comics & Games) nell’estate 2017.

Heroes in Haiku è un concorso che mischia fotografia, poesia e immaginario fantastico. Potevano partecipare tutte le composizioni formate dall’insieme di una fotografia e di un componimento poetico di ispirazione giapponese (l’haiku, una semplice poesia di tre versi). Il tema delle opere partecipanti doveva essere “Heroes”, lo stesso tema dell’edizione 2017 del festival di Lucca. Hanno partecipato al concorso 169 foto-haiku, provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tutte le opere partecipanti sono state valutate in forma anonima dalla giuria, che ha scelto come finalisti i seguenti foto-haiku:

1. Affrontare Daredevil (fotografia e haiku: Fabio Galli, Modena)

2. Giaccio (fotografia e haiku: Fabio Lelli, Ravenna)

3. Introspezione di un eroe (fotografia e haiku: Georgia Garofalo, Milano)

4. L’eternità dell’atto eroico (fotografia e haiku: Alice Mascolo, Torino)

5. La bellezza salverà il mondo (fotografia: Roberto Ceccanti, Forlì-Cesena; haiku: Scilla Mastini, Forlì-Cesena)

6. Obscuritas (fotografia e haiku: Giulia Donatini, Ravenna)

7. Ora (fotografia e haiku: Anna Paola Lacatena, Taranto)

Tutte e sette le opere finaliste saranno pubblicate (senza alcun costo per i rispettivi autori) nella prossima antologia “Mondi Incantati – Racconti fantastici dal Trofeo RiLL e dintorni” (ed. Wild Boar), in uscita a Lucca Comics & Games (1-5 novembre). Inoltre, i risultati (cioè la classifica finale) del concorso sarà stabilita da un voto popolare. Le opere finaliste saranno infatti esposte a Lucca Games (padiglioni di viale Carducci), nella sala antistante la Sala Ingellis. I visitatori del festival potranno votare la propria opera preferita, consegnando la scheda voto allo stand di RiLL (numero CAR 342, sito in prossimità della segreteria di Lucca Games). È inoltre sin d’ora possibile votare via web, direttamente dal sito di RiLL (www.rill.it), dove le opere sono on line.

La votazione sulle opere finaliste si chiuderà sabato 4 novembre alle 12.30, poco prima della premiazione di Heroes in Haiku, fissata sempre per sabato 4 novembre, dalle 13 alle 14, presso la sala 11 di Villa Gioiosa (viale Carducci 110, Lucca).

Per maggiori informazioni:

www.rill.it

info@rill.it