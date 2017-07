Sono aperte sino al 5 settembre 2017 le iscrizioni per il concorso gratuito Heroes in Haiku, organizzato dall’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare col supporto del festival internazionale Lucca Comics & Games. Possono partecipare tutte le composizioni formate dall’insieme di una fotografia e di un componimento poetico di ispirazione giapponese (l’haiku, appunto: un semplice componimento poetico di tre versi). L’haiku va riportato all’interno o all’esterno della foto, come didascalia/commento all’immagine. Il tema del concorso è “Heroes”, in linea col tema dell’edizione 2017 del festival di Lucca. Il tema “Heroes” va inteso, in ciascuna composizione partecipante, nel senso di:

A) eroi dell’immaginario fantastico (personaggi di fumetti, libri, film, giochi di ruolo o di carte, videogiochi etc.);

B) chi contribuisce a dare vita a Lucca Comics & Games (visitatori, ospiti, autori, membri di community partecipanti al festival etc.).

La selezione delle composizioni finaliste sarà svolta da RiLL. Le opere partecipanti saranno valutate in forma anonima (cioè senza che i giurati del concorso conoscano il nome degli autori). RiLL assegnerà a una fra le composizioni finaliste il premio speciale della giuria, pari a 200 euro. Inoltre, tutte le opere finaliste

A) saranno pubblicate (senza alcun costo per i rispettivi autori) nell’antologia 2017 della collana “Mondi Incantati – Racconti fantastici dal Trofeo RiLL e dintorni” (ed. Wild Boar), curata da RiLL, che sarà presentata in occasione del festival internazionale Lucca Comics & Games 2017;

B) saranno esposte al pubblico di Lucca Comics & Games 2017. I visitatori della manifestazione potranno votare le opere finaliste, determinando così i risultati del concorso.

La cerimonia di premiazione di Heroes in Haiku si svolgerà a Lucca Comics & Games 2017 (1-5 novembre). Con Heroes in Haiku l’associazione RiLL vuole festeggiare i propri venticinque anni di attività: una buona occasione per lanciare un nuovo concorso, di argomento non strettamente letterario (diversamente dai concorsi Trofeo RiLL e SFIDA, entrambi rivolti ai racconti fantastici, che RiLL organizza rispettivamente dal 1994 e dal 2006). Si può partecipare a Heroes in Haiku con una o più composizioni, sia in forma individuale (autore singolo) sia in forma collettiva (es. un autore per la fotografia, un autore per l’haiku).Le fotografie possono contenere sia soggetti inanimati sia soggetti umani (es. primi piani, figure intere, gruppi o singoli, in costume o no, riconoscibili o no).Tutte le fotografie e gli haiku inviati al concorso devono essere originali e nella piena proprietà artistica degli autori partecipanti.Per maggiori informazioni su Heroes in Haiku si rimanda al bando di concorso (disponibile qui) e al sito di RiLL, che ospita una sezione ad hoc.

L’associazione RiLL, Riflessi di Luce Lunare è attiva dal 1992. La principale attività associativa è il Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico, concorso letterario che è nel tempo divenuto uno dei principali premi italiani dedicati ai racconti fantasy, horror e di fantascienza (quasi 350 i partecipanti all’edizione 2017). Dal successo del concorso sono nate le collane di antologie “Mondi Incantati” e “Memorie dal Futuro” (oggi edite da Wild Boar), entrambe curate da RiLL e dedicate ai migliori racconti degli autori del Trofeo RiLL. Tutte le antologie curate da RiLL sono realizzate senza ALCUN contributo da parte degli autori. Per contattare lo staff di RiLL: www.rill.it o via mail fotohaiku@rill.it.