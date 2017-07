tutti conoscono Chuck Norris e le sue imprese cinematografiche come la saga Delta Force e per la longeva serie televisiva Walker Texas Ranger; ricordiamo molto spesso con ironia, come affronta i nemici con il suo famoso “Calcio

Girato” in grado di piegare anche il tempo o di deviare anche le pallottole, come riportato nelle sue famose massime “500 frasi dedicate a Chuck Norris”.

Però magari sono in pochi a sapere che il suo famoso “Calcio Girato” ha fatto vedere le stelle anche al Diavolo in persona.

Ciò accade nel B-movie “Hellbound all’Inferno e ritorno”

Trama

siamo ai tempi delle Crociate in Terra Santa, è più precisamente quella voluta da Re Riccardo Cuor di Leone, mentre le battaglie per decidere a chi appartiene il Sacro Sepolcro infuriano senza quartiere, alcuni adepti di una misteriosa setta rapiscono un infante figlio di Re per sacrificarlo al loro signore Prosatanos (interpretato da Christopher Neame).

Mentre il rito si sta per portare a termine e la cui riuscita avrebbe portato le tenebre sulla Terra; Re Riccardo saputo del misfatto, con alcuni dei suoi più fidati cavalieri, si dirige nell’antro dove gli Adepti e lo stesso Prosatanos stanno compiendo il rito.

Giunti sul luogo, Re Riccardo riesce ad interrompere il rito e a liberare l’infante e tra i cavalieri e le forze del male si scatena una furibonda battaglia, con non poche difficoltà, le forze del bene riescono a sconfiggere Prosatanos e ad eliminare tutti i suoi accoliti, dopo averlo rinchiuso, dividono il suo scettro fonte del suo potere in diverse parti che vengono separate da loro affinché Prosatanos se mai dovesse ritornare tra i vivi non possa più accedere al suo potere malvagio.

Passano i secoli e di quell’antica battaglia, si è perso ormai il ricordo nelle sabbie del tempo. Le vecchie vestigia di un tempo sono state spazzate via dal trascorrere dei decenni, finché alla metà del 20°secolo, alcuni “tombaroli” rinvengono per puro caso l’ingresso della dimenticata tomba di Prosatanos, e dopo aver aperto la bara di pietra sperando di trovare chissà quali e quanti tesori, vengono invece eliminati dal Demone stesso ripresosi a nuova vita.

Presente, città di Chicago.

Durante un indagine, i due poliziotti Frank Shatter (interpretato da Chuck Norris) e Calvin Jackson (interpretato da Calvin Levels), vedono una donna cadere da una finestra di un albergo, precipitatisi subito nella stanza da dove è caduta la malcapitata, trovano il cadavere di un uomo, e mentre astanno cercando le eventuali prove per scovare il colpevole, dal buio vengono aggrediti dall’omicida, durante la collutazione, Shatter gli spara più volte in pieno petto, ma invece di crollare a terra la misteriosa figura lo disarma e si da alla fuga come se niente fosse.

Durante le indagini, i due poliziotti vengono a scoprire che la vittima dentro la camera d’albergo è uno stimato Rabbino di nazionalità Israeliana. Durante le indagini scoprono un artefatto molto antico, che fatti i dovuti rilevamenti si recano alla Mathers University per avere informazioni sull’oggetto in questione; lì fanno la conoscenza della dottoressa Leslie (interpretata da Sheree J. Wilson) assistente del Professor Lockley esperto in manufatti antichi; che gli spiega che l’artefatto che hanno trovato, altri non è che un pezzo dello scettro di Prosatanos, che durante l’anno mille, Re Riccardo lo divise in vari pezzi che poi disperse nei quattro angoli del globo affinchè il demone Prosatanos non potesse più riunirlo, nel frattempo il Professor Lockley altri non è che il demone Prosatanos che usando il suo alias, stà girando per il mondo per recuperare i vari pezzi del suo scettro e per raggiungere tale scopo commette i più efferati delitti.

Intanto Shatter e Jackson vengono convocati dalla Polizia Israeliana per essere interrogati sulla morte del loro stimato cittadino, e gianti ad Israele i due poliziotti dopo aver collaborato con i loro colleghi d’oltre oceano, decidono di continuare le indagini degli omicidi per conto proprio, visto che quasi tutte le tracce portano ad Israele.

Mentre indagano, ritrovano la dottoressa Leslie che si trova in Israele per occuparsi degli scavi di un’antica tomba rinvenuta e qui i due poliziotti fanno la conoscenza del professor Locksley senza immaginare che hanno di fronte la persona responsabile dei delitti che stanno cercando.

Dopo aver trovato altri indizi forniti anche da un frate che sembra essere a conoscenza della leggenda di Prosatanos, Shatter comincia ad avere dei dubbi sul professore e decide di affrontarlo assieme al suo collegha Jackson, giunti alla casa del professore vengono a scoprire che in realtà Lockley è veramente l’assassino che cercano e che dietro la sua identità umana si cela il demone Prosatanos che dopo aver riunito tutti i pezzi dello scettro e usando come sacrificio la sua assistente Leslie nelle cui vene scorre sangue nobile indispensabile per il rito, cerca di portare a compimento il rituale che mille anni prima fu interrotto da Re Riccardo.

Shatter e Jackson arrivano in tempo per fermare Prosatanos e dopo aver fermato le creature da lui evocate, Shatter utilizza lo scettro stesso per eliminare definivamente Prosatanos e salvare Leslie dal suo mortale destino.

Curiosità

il film è stato fatto nel 1994 e diretto dal fratello di Chuck Norris, Aaron Norris e ultima pellicola prodotta dalla Cannon Filmprima di essere assorbita dalla MGM.

Tutto il film è stato girato ad Israele e la maggior parte delle scene a Gerusalemme

come film lo ammetto non è il massimo sia per gli effetti speciali che per il make-up, e la trama in certi momenti perde di tono, però per i fan di Chuck Norris è un film che si colloca bene tra titoli come Rombo di Tuono e Invasion U.S.A.

Le scene d’azione sono sempre dinamiche e spettacolari e il suo immancabile “calcio Girato” riempie sempre di emozioni, quindi direi che in sostanza come B-movie e da prendere in considerazione se per caso doveste trovare il dvd in qualche offerta speciale o mercatino dell’usato, il gioco vale la candela.

By Talparius