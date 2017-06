Nonostante la saga di Harry Potter, sia ormai conclusa continua a far parlare di sé, infatti J.K. Rowling ne mantiene vivo il ricordo, tramite tweet, sequel teatrali, prequel cinematografici e curiosità su Pottermore. Una delle novità consisterebbe nella esistenza di due Harry Potter. La famiglia di Harry sembrerebbe discendere da un mago del XII secolo, di nome Linfred di Stinchcomb, chiamato “The Potterer”, da cui Potter.

Ma non finisce qui. Su Pottermore si può leggere che il nonno paterno, Henry Potter, fu un grande mago al servizio del Wizengamot, il tribunale supremo dei maghi, dal 1913 al 1921. Herny, però, causò molte controversie nella comunità magica con la condanna di Archer Evermonde, Ministro della Magia, perché proibì ai maghi di aiutare i Babbani durante la Prima Guerra Mondiale. Per questo motivo e per l’aiuto che avrebbero voluto offrire ai babbani, i Potter furono esclusi dalle Sacre Ventotto famiglie magiche.

Tutto ciò coincide con il ventesimo anniversario della saga di Harry, il 26 giugno del 2017. Per festeggiare, la casa editrice Bloomsbury ha rilasciato una serie di nuove edizioni speciali del primo romanzo, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. Proponendo un’edizione progettata dall’illustratore Levi Pinfold, inoltre i fan potranno scegliere tra quattro copertine dedicate alle case della scuola di Hogwarts.