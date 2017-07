Sabato 19 Agosto, ore 19.30 si svolgerà una suggestiva caccia al tesoro, a tema Harry Potter, all’interno del labirinto di granturco di Savio di Ravenna.. Ricchi premi, giochi ed intrattenimento all’aperto per ricreare le emozioni del famoso Torneo Tremaghi vi attende. Un labirinto di intrighi e tesori si aprirà davanti ai visitatori, ma colui che non deve essere nominato trama nell’ombra. Come dichiarano gli organizzatori, Creativa Associazione Culturale, Animation Dreams Eventi e Labirinto Dedalo,nella loro pagina ufficiale “Non ci si può più tirare indietro, il vostro nome è ormai nel Calice di Fuoco che vi ha scelti come concorrenti per questo gioco. Riuscirete a trovare l’uscita dal labirinto? riuscirete ad ottenere tutti e 7 gli Horcrux? ma soprattutto, vi schiererete dalla parte della luce, o dell’oscurità? Preparate le bacchette…che il torneo abbia inizio!”

Nel libro e nel film “Il Calice di Fuoco”, scopriamo che Torneo Tremaghi fu organizzato grossolanamente sette secoli fa come una competizione amichevole tra la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, l’Accademia di Magia di Beauxbatons e l’Istituto Durmstrang. Il primo Torneo ebbe luogo intorno al 1294, dopo il Torneo Tremaghi del 1792, la gara venne sospesa perchè il numero dei morti era troppo alto. Nel 1994, il Torneo riprese anche se con una serie di nuove restrizioni in modo da evitare… il resto lo sappiamo grazie all’avventura di Harry Potter!

L’idea nasce da un semplice campo di granturco: al suo interno è stato ricavato un “dedalo” di sentieri, tortuosi, intricati, fuorvianti: ma solo uno di loro condurrà all’uscita. Il percorso normalmente per essere completato varia dai 60 ai 90 minuti. Come dice Silente: “Nel labirinto non troverete draghi o creature degli abissi, invece affronterete qualcosa di molto più impegnativo. Vedete, le persone cambiano nel labirinto… Oh, trovate la coppa se potete, ma siate molto cauti, potreste perdere voi stessi lungo la strada….”. All’interno del labirinto saranno nascosti 7 maghi, ognuno se trovato proporrà una sfida.per ottenere uno dei sette leggendari Horcrux.

Per maggiori informazioni: www.labirintodedalo.it oppure sulla pagina: www.facebook.com/events/167368777139364/

La Società Agricola “La Lunarda” è un’azienda del comparto agrario che possiede terreni nei comuni di Cervia e di Ravenna, per uno sviluppo complessivo di circa 200 ettari. La sede storica dell’azienda è situata al margine sud del comune di Ravenna, in via Argine Destro n.17. Qui il paesaggio è segnato dal succedersi dei campi coltivati e dalle antiche anse del fiume Savio, nonostante la ridotta distanza dalla costa. Facilmente raggiungibile con qualunque mezzo e soprattutto ben collegato con le reti ciclabili di “Cervia-Venezia Adriabike” e “Cesena–Cervia”, e quella dei lidi ravennati di Savio e di Classe, si colloca in una posizione strategica e di “privilegio”, in uno spazio che costituisce una importante cerniera tra la costa urbanizzata e lo spazio rurale. Questo presupposto essenziale, unito ad una forte volontà di innovazione, anche secondo nuove prospettive di “riuso” dello spazio coltivato attraverso un persistente e forte legame con la tradizione e la storia del luogo. Il progetto riguarda la realizzazione di un labirinto ricavato all’interno di una piantagione di granoturco. Esso sorgerà nel territorio del comune di Ravenna, proprio in prossimità della casa colonica de “La Lunarda”. Questa area già si presta ad attività collaterali e complementari all’offerta turistica della costa, ospitando ad esempio il “Centro Ippico Le Siepi”, la discoteca estiva “Villa Papeete”, nonché, a sud, la Pineta di Cervia, e a nord dalle antiche anse del Fiume Savio rientranti nei confini del Parco del Delta del Po. Non distanti tra l’altro i centri sportivi del Golf e del Tennis di Cervia, la struttura della Casa delle Farfalle, il Centro Congressi , il Parco Naturale e le Terme di Cervia. Quella del labirinto nel mais, anche conosciuto come “Corn-Maze”, è una esperienza consolidata, in special modo nel Nord-America; vi sono altresì altri labirinti anche sparsi per l’Europa e l’Italia, che ne fanno un “gioco” piuttosto comune e sviluppato, grazie aell’innegabile fascino e alla facile possibilità di realizzazione. Il nostro intento è quello di unire il fascino di un gioco intrigante, perfettamente ecosostenibile e con forti richiami con la storia, con la forte capacità attrattiva della nostra costa, nell’obiettivo di generare sviluppo attraverso l’innovazione.