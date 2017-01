Chris Miller, co- regista insieme a Phil Lord del nuovo spin-off della saga di Star Wars dedicato al giovane Han solo, ha pubblicato sul suo account Twitter una foto del set del nuovo film annunciando così l’inizio della produzione della pellicola in anticipo da quanto previsto in precedenza!

Han

First

Shot pic.twitter.com/KReR6rgKFT — Chris Miller (@chrizmillr) 30 gennaio 2017

Come si nota dalla foto, il nuovo film, scritto da Jon e Lawrence Kasdan, ha come nome in codice “Red Cup” con un font che ricorda le pellicole western anticipando il mood che avrà questo nuovo capitolo che ha nel cast Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando) ed Emilia Clarke.