Perché la coppia stellare per antonomasia si è separata? Han Solo e la Principessa Leia hanno rappresentato per decenni il simbolo dell’amore perfetto, quello tra ragion di stato e ragion di cuore, e tutti noi, vedendo il settimo capitolo della saga di Star Wars ci siamo chiesti… perché è finita? La risposta che ci siamo dati, ovviamente, si riferiva al tradimento del figlio Ben Solo / Kylo Ren, come probabile motivo per la fine di un rapporto… ecco non è andata proprio così. Nel libro “canonico” Star Wars Aftermath: Empire’s End in uscita in USA i due protagonisti dopo aver vissuto una storia d’amore fantastica culminata con la nascita di Ben … ma mentre la serietà della Principessa, ora Generale, ha costretto Leia in una vita monotona dedicata alla politica il nostro contrabbandiere stellare ha subito un processo regressivo basato sulla noia: la noia di non dover più vivere nascosto dall’impero e dai gangster stellari, la noia di non dover più combattere in prima persona contro nemici sempre più pericolosi, la noia di non poter scorrazzare per la galassia in lungo e in largo con la sua carretta spaziale (che tra l’altro avevo perso).

Citiamo dunque un passo del volume: “È stata dura per Han. Non lo diceva a voce alta, ma lei lo vedeva nei suoi occhi. Suo marito aveva bisogno di qualcosa da fare. È annoiato. Chewbecca è partito alla ricerca della sua famiglia (probabilmente “Star Wars Holiday Special” diverrà presto canonico!). mentre Luke è in giro per la Galassia a imparare nuovi segreti Jedi. Han Solo, invece, non aveva nulla da contrabbandare, nessun posto in cui scommettere, nessuna folle ribellione per cui combattere”.

Insomma non è stato Kylo Ren a far “scoppiare” la coppia galattica, ma la Noia,molto più nefasta di qualsivoglia strumento Sith!