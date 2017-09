Non sapete che fare ad Halloween? Bhe basta prendere le vostre bacchette e trasferirvi a Hogwarts per la notte più magica dell’anno! Harry Potter Unleashed è una serata in maschera che si terrà il 31 ottobre 2017 a Pandorum, Via Santa Sofia 2° Roma, in zona Monteverde. Il tema della festa è, come il nome suggerisce, appunto la saga di Harry Potter: l’arredamento sarà ispirato alla saga di J. K. Rowling e ci saranno cammeo e apparizioni ispirate al mondo del famoso mago. Ma Harry Potter Unleashed non è solo una classica festa a tema, infatti sarà tutto incentrato sulle 4 casate di Hogwarts (Grifondoro, Serpe Verde, Tasso Rosso e Corvonero): all’ingresso i partecipanti dovranno scegliere per quale casata battersi e, tra sfide e gare rigorosamente a tema, dovranno tentare di primeggiare sulle altre. L’obiettivo? Avere esposto per un anno (fino al prossimo Harry Potter Unleashed) la loro foto insieme alla Coppa 3 Maghi (una replica della coppa del film) e naturalmente un omaggio dallo staff di Pandorum. Durante la serata non mancheranno i colpi di scena, che ci assicurano essere già in serbo per i partecipanti, che metteranno a dura prova non solo gli esiti delle prove, ma anche l’astuzia dei partecipanti! E’ naturalmente gradito il vestito a tema e un pizzico di gioco di ruolo, che aggiunge ancora più magia alla serata! Ma naturalmente tutti possono partecipare ai giochi, basta avere inventiva e voglia di partecipare. L’evento su facebook è https://www.facebook.com/events/117547068943453/

Ma cosa è Pandorum? Pandorum è una delle prime realtà del suo genere, nata con l’intento di soddisfare a 360° le esigenze dei suoi soci, è infatti la fusione di 2 attività ben contraddistinte, sia Ludopub che Laboratorio, una sincronia che rende Pandorum un locale unico e all’avanguardia. Nella sezione ludo pub si possono gustare ottime birre artigianali e originali cocktail a tema, fritti di prima qualità, fantasiosi panini con ingredienti a scelta è deliziose torte, il tutto mentre si usufruisce dei giochi da tavolo messi a disposizione dello staff. Ma è l’ambiente quello che colpisce subito appena si entra, spade, riproduzioni fedeli e cimeli provenienti dai vari mondi ludici e televisivi sono sparsi per il locale, è infatti impossibile non riconoscere alcuni degli oggetti appartenenti alle pietre miliari della nostra infanzia, e più recenti. Una Frostmourne vicino alle spade laser di Starwars, Horcrux insieme a Pungolo, la spada di Frodo, sono solo alcuni degli accostamenti che si possono trovare all’interno del locale.

Pandorum non è solo questo, nella sezione laboratorio potrete letteralmente dare vita ai vostri sogni e necessità. Grazie all’esperienza e alla tecnologia è possibile infatti non solo richiedere la realizzazione di interi cosplay o armature da Larp, ma anche oggetti o manufatti più utili alla vita di tutti i giorni, un portafoglio o una borsa in cuoio, personalizzati con incisioni a mano o a laser, pratiche custodie personalizzate per i vostri giochi da tavolo preferiti, borse porta ipad o borse da moto, tablò e centrotavola per matrimoni, stemmi per i vostri vestiti da larp, sono solo alcuni dei lavori che è possibile commissionare, Tra i materiali più utilizzati spiccano naturalmente cuoio e legno, ma plexiglass termoformato, plastazote e foam sono solo alcuni dei materiali che è possibile utilizzare. Per info: http://www.pandorumroma.com/