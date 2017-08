Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare il rilascio imminente di .hack//G.U. Last Recode su Playstation 4 e PC via Steam entro il 2017. .hack//G.U. Last Recode è l’esperienza definitiva di .hack//G.U., destinata a tutti gli appassionati e neofiti della serie, che raccoglie i tre titoli del GdR d’azione .hack//G.U.: Rebirth, Reminisce e Redemption in alta risoluzione a 1080p per 60 fps e presenta nuove modifiche di bilanciamento e funzionalità aggiuntive che verranno svelate nei prossimi mesi.

Le novità riguardano soprattutto uno dei nuovi contenuti, un inedito quarto episodio che illustra gli eventi avvenuti un anno e tre mesi dopo .hack//G.U. Vol. 3//Redemption! Haseo ha lasciato il The World R:2 (il gioco MMORPG in cui si svolgono i titoli della serie .hack//G.U.) dopo gli eventi di .hack//G.U. Vol.3//Redemption, ma ha ricevuto un’e-mail misteriosa con alcune informazioni sulla presunta posizione del suo amico Ovan, che si pensava fosse scomparso. Con l’annuncio che The World R:2 sarà disattivato il 31 dicembre 2018, ancora una volta, Haseo deve accedere al gioco e salvare il suo amico prima dello scadere del tempo. Nell’avventura, sarà anche svelata la quinta forma di Haseo, con un nuovo Job Extend, oltre a nuovi personaggi, e saranno inclusi anche nuovi dungeon.





.hack è un progetto multimediale creato e sviluppato dal famoso sviluppatore di videogiochi giapponese CyberConnect2 che comprende videogiochi, anime e manga ed è incentrato sui misteriosi eventi che si verificano nel gioco di ruolo multiplayer ambientato nel vasto e popolare regno virtuale di The World. In .hack//G.U., che inizia dopo gli eventi narrati nella serie originale di .hack, i giocatori dovranno assumere il ruolo di Haseo incaricato di inseguire un potente Killer di giocatori di nome Tri-Edge che ha ucciso l’avatar della sua amica Shino e fatta cadere in stato di coma nella vita reale.

Oltre a includere la trilogia di .hack//G.U., .hack//G.U. Last Recode comprenderà anche un sistema di bilanciamento delle battaglie migliorato per garantire un’esperienza di gioco ottimale, oltre alla nuova Modalità Cheat dedicata ai giocatori che vogliono godersi la storia e cominciare il gioco con le statistiche complete. “La serie di .hack è una delle serie più acclamate di tutti i tempi e siamo felici di poter annunciare il rilascio di questa esperienza definitiva dedicata sia i giocatori che hanno amato i titoli originali sia ai neofiti”, ha dichiarato Antoine Jamet, Brand Manager di Bandai Namco Entertainment Europe. “Grazie alle nuove funzionalità che saranno incluse in .hack//G.U. Last Recode, i giocatori potranno vivere una nuova esperienza di gioco con .hack//G.U.!”