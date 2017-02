H.R. Giger è l’artista che nel bene e nel male ha influenzato maggiormente la fantasia oscura di ogni vero appassionato di fantascienza e non solo: di lui, il regista Ridley Scott ha dichiarato “… dopo aver visto la sua opera non sono mai stato più certo di qualcosa in vita mia”. Uno degli artisti più controversi, forse scandalosi, dell’ultimo secolo è diventato famoso al cinema per aver creato l’estetica, nel 1980, del famelico Alien, creatività che ha portato all’artista elvetico anche un Oscar. Giger ha fondato una vera e propria corrente, quella del “surrealismo biomeccanico” che ha ispirato artisti, registi e autori in tutto il mondo nelle ultime 4 decadi! Ferocia e Erotismo, così il Times ha descritto la sua opera tenebrosa ed espressiva fatta di organi, arti, muscoli innestati in atmosfere meccaniche ed elettriche, in cui le forme femminili si innestano in apparati fantascientifici senza perdere la loro sensualità.

A lui è dedicata una mostra a Roma dal titolo “R-Rated”, esposizione che si doveva concludere proprio a fine Febbraio 2017 ma che avrà una proroga data l’enorme richiesta del pubblico. La mostra capitolina è allestita presso l’Artribù Contemporary Art Gallery in collaborazione con Carmen Marie Scheifele Giger, vedova dell’artista, e il museo Svizzero. Questa “R-Rated” è un viaggio tra sogno e cruda realtà scandito da 24 opere per la prima volta esposte in una mostra aperta al pubblico dopo 30 anni. Tra di queste il famoso dipinto Necronom IV che è stata la fonte della nascita dell’Alien di Scott, simbolo stesso della creatività di questo artista che fonde umanità, bio ingegneria e meccanica in forme appassionati e alienanti.

Tra le incredibili opere esposte sarà presente anche il nuovissimo maxi volume in edizione limitata realizzato dalla Taschen, dedicato quest’anno proprio al grande maestro svizzero scomparso nel 2014. La speciale edizione artistica della Taschen è oramai considerata per il settore una vera e propria onorificenza alla carriera e ad oggi ha celebrato maestri del calibro di Helmut Newton, Jeanne-Claude Christo, Ai Weiwei, Nobuyoshi Araki, Georg Baselitz, David Hockney, Dennis Hopper, Jeff Koons, Pierre & Gilles.

Artribù – Contemporary Art Gallery http://www.artribu.com

Museo HR Giger http://www.hrgigermuseum.com/