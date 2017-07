Gwendoline Christie è la straordinaria Captain Phasma nella trilogia sequel di Star Wars. Il suo personaggio, prima ancora dell’uscita de “Il Risveglio della Forza” era già amatissimo dai fan che, in realtà, sono rimasti leggermente delusi dalla sua “presenza” nella pellicola paragonando la sua inutilità quasi a Jar Jar Binks. Probabilmente questa situazione cambierà con il nuovo episodio diretto da Rian Johnson, “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”, che tutti attendiamo per il prossimo dicembre.

La Chirstie ha infatti dichiarato in un’intervista per IGN: “Rian e io abbiamo davvero avuto delle lunghe conversazioni riguardo questo personaggio e il suo passato, ed ero assolutamente deliziata della sua disponibilità ad ascoltare le mie idee e di scambiarle con le sue. Lui è davvero un bravissimo scrittore e regista. Penso che lo abbiamo già visto nei suoi precedenti film, ma lo vedremo ancor di più nella profondità de Gli ultimi Jedi”. Phasma ha continuato descrivendo questo interesse “crossmediale” da parte dei fan: “Mi affascina essere coinvolta in qualcosa che ha una risonanza che va al di là delle pellicole, che si trova nei libri, nelle pubblicità, negli oggetti di merchandising, o qualsiasi altra cosa perché le persone sono attaccate a questi oggetti, a tutto ciò che riguarda la storia oltre lo schermo. Sono connessi ad essa in molti modi, compreso quello tattile, attraverso gli oggetti che sono nelle loro vite, che stimolano quindi diverse parti del cervello e dell’anima.”

La cromatissima capitana del Primo Ordine sarà anche la protagonista di “Journey to Star Wars: The Last Jedi – Captain Phasma” una miniserie a fumetti di quattro volumi scritta da Delilah S. Dawson, ambientata tra Episodio VII e Episodio VIII. Come sarà riuscita a scappare dal compattatore di Rifiuta la bionda ufficiale? Una domanda a cui presto ci sarà risposta!