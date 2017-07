Gundam Versus, il picchiaduro a squadre 3v.3 dedicata alla saga dei robottoni Bandai sarà rilasciato il prossimo 29 settembre in Nord America. A confermare la notizia la stessa Bandai Namco Entertainment durante l’Anime Expo 2017 presentando l’uscita del gioco nel Sol Levante per il prossimo 6 Luglio e diffondendo due trailer legati ai DLC del Gundam Virtue e il Gundam Barbatos Lupus. La serie che vede i famosi robot giganti scontrarsi in incredibili combattimenti, viene completamente rivisitata per approdare su PlayStation 4.

I giocatori sono chiamati ad affrontare intensi combattimenti online 2 contro 2 o 3 contro 3 in questo titolo sviluppato in esclusiva per PlayStation 4. Ciascuna Mobile Suit giocabile sarà dotata di un proprio sistema di armi da apprendere e dominare, oltre a nuove opzioni di mobilità che consentono di adottare strategie avanzate per eludere e superare in astuzia i nemici. In battaglia, i giocatori potranno cimentarsi in rapidi combattimenti ravvicinati scegliendo fra un’ampia selezione di modalità di gioco offline e online.

Nuove azioni rapide consentono di scegliere fra un ventaglio più ampio di opzioni di gioco tecniche e strategiche. Chiedi l’intervento delle unità Striker per supportarti nella furia della battaglia. Scegli fra due diversi Burst System: Blaze Gear e Lightning Gear, ciascuno con esclusive caratteristiche di combattimento che migliorano gli scontri ravvicinati, il raggio di aggancio del bersaglio e altro ancora! Inoltre, i giocatori potranno sconfiggere il miglior giocatore sulla Terra grazie al sistema di Matchmaking online ora distribuito su server mondiali.

Gundam Versus avrà dunque diverse modalità di gioco: una Free Battle dai valori casuali, con la modalità Ultimate Battle, con la Trial Battle e la Extra Wave, ovvero una modalità sopravvivenza con varie ondate di nemici da affrontare. Sul fronte del multiplayer si potranno affrontare match amichevoli o classificati per un massimo di quattro giocatori.