Il regista di Pacific Rim, Il Labirinto del fauno e di tanti altri film, Guillermo Del Toro, non ha un nome semplice da pronunciare secondo Mana Ashida.

La Giappone Mana Ashida è famosa in occidente per aver interpretato in Pacific Rim la giovane Mako durante un flashback. Sacondo l’attrice, per un Giapponese la pronuncia Guillermo Del Toro è davvero difficile. Durante le riprese del film allora ha cominciato a chiamarlo, in modo simpatico, Guillermo Del Totoro, il famoso personaggio e mascotte dello studio Ghibli. Il regista ha confermato la storia su twitter, e dopo di ciò sono cominciate a nascere alcune fanArt davvero carine, come quelle che stiamo per mostrarvi.

Se qualcuno ancora non lo sapesse, Guillermo del Toro è un otaku dei vecchi cartoni animati o anime giapponesi riguardante i Mecha.

