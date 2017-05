Porta un tuo giocattolo di Star Wars che non usi più durante l’evento “May the fourth be with you”, dal 4 Maggio al 7 Maggio presso gli stand della Rebel Legion Italian Base e della 501st Italica Garrison al Luneur Park di Roma! Sarà rimesso a nuovo e donato a chi ha bisogno di un sorriso!

Porta un tuo giocattolo di Star Wars che non usi più durante l’evento “May the fourth be with you”, dal 4 Maggio al 7 Maggio presso gli stand della Rebel Legion Italian Base e della 501st Italica Garrison al Luneur Park di Roma! Sarà rimesso a nuovo e donato a chi ha bisogno di un sorriso!

Porta un tuo giocattolo di Star Wars che non usi più durante l’evento “May the fourth be with you”, dal 4 Maggio al 7 Maggio presso gli stand della Rebel Legion Italian Base e della 501st Italica Garrison al Luneur Park di Roma! Sarà rimesso a nuovo e donato a chi ha bisogno di un sorriso!

Siate generosi come veri Cavalieri Jedi e pensate ai bambini meno fortunati : prendete un gioco di Guerre Stellari che non usate più e portatelo con voi a Luneur Park e donatelo a Guido e ai suoi aiutanti. Loro lo rimetteranno a nuovo, Salvamamme e Luneur Park lo consegneranno ai bambini con i genitori in difficoltà e tutti insieme regaleremo un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Siate generosi come veri Cavalieri Jedi e pensate ai bambini meno fortunati : prendete un gioco di Guerre Stellari che non usate più e portatelo con voi a Luneur Park e donatelo a Guido e ai suoi aiutanti. Loro lo rimetteranno a nuovo, Salvamamme e Luneur Park lo consegneranno ai bambini con i genitori in difficoltà e tutti insieme regaleremo un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Siate generosi come veri Cavalieri Jedi e pensate ai bambini meno fortunati : prendete un gioco di Guerre Stellari che non usate più e portatelo con voi a Luneur Park e donatelo a Guido e ai suoi aiutanti. Loro lo rimetteranno a nuovo, Salvamamme e Luneur Park lo consegneranno ai bambini con i genitori in difficoltà e tutti insieme regaleremo un sorriso a chi ne ha più bisogno. Guido, il pensionato Alitalia che una volta riparava gli aerei veri e oggi quelli giocattolo, e il suo staff di volontari di “Salvamamme”, saranno operativi in occasione delle evento “May the Fourth be with you” in collaborazione coi gruppi di costuming ufficiali di Star Wars by Lucasfilm.

Tutti i visitatori, grandi o piccoli, potranno donare un loro giocattolo a tema Star Wars ad altri bambini in difficoltà, che grazie all’impegno di Guido lo riceveranno come nuovo. Nelle mani di “Guidoaggiustagiocattoli” e dei suoi aiutanti, astronavi, spade laser e blaster stellari torneranno, infatti, come appena usciti dal giocattolaio.

Tutti i visitatori, grandi o piccoli, potranno donare un loro giocattolo a tema Star Wars ad altri bambini in difficoltà, che grazie all’impegno di Guido lo riceveranno come nuovo. Nelle mani di “Guidoaggiustagiocattoli” e dei suoi aiutanti, astronavi, spade laser e blaster stellari torneranno, infatti, come appena usciti dal giocattolaio.

Tutti i visitatori, grandi o piccoli, potranno donare un loro giocattolo a tema Star Wars ad altri bambini in difficoltà, che grazie all’impegno di Guido lo riceveranno come nuovo. Nelle mani di “Guidoaggiustagiocattoli” e dei suoi aiutanti, astronavi, spade laser e blaster stellari torneranno, infatti, come appena usciti dal giocattolaio.

Guidoaggiustagiocattoli sarà presente “in persona” in questo weekend stellare per riparare dal vivo tutti i giochi che verranno consegnati dai bambini di Roma ai protagonisti della Saga di Star Wars. L’Associazione Salvamamme opera da oltre venti anni intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico!

Guidoaggiustagiocattoli sarà presente “in persona” in questo weekend stellare per riparare dal vivo tutti i giochi che verranno consegnati dai bambini di Roma ai protagonisti della Saga di Star Wars. L’Associazione Salvamamme opera da oltre venti anni intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico!

Guidoaggiustagiocattoli sarà presente “in persona” in questo weekend stellare per riparare dal vivo tutti i giochi che verranno consegnati dai bambini di Roma ai protagonisti della Saga di Star Wars. L’Associazione Salvamamme opera da oltre venti anni intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico!

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/