Questo agosto, il film dei Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 2, sequel del blockbuster incentrato sulla banda di furfanti intergalattici più amati al mondo, arriverà a casa vostra dal 30 agosto nei formati Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, Steelbook, Cofanetti BD e DVD con i film Guardiani della Galassia+Guardiani della Galassia vol. 2.

I contenuti speciali, inclusi nell’edizione Blu-ray, comprendono un documentario dietro le quinte sulla realizzazione del film, un video musicale completamente nuovo con David Hasselhoff e lo stellare cast del film, spassose papere sul set, scene eliminate, un commento audio realizzato dal regista James Gunn, e molto altro.

Al ritmo di una nuova e stellare raccolta di brani musicali (Awesome Mixtape #2), il film racconta le nuove avventure dei Guardiani attraverso le profondità dello spazio cosmico. I Guardiani (Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora e Dave Bautista nel ruolo di Drax, con Vin Diesel come voce originale di Groot e Bradley Cooper come voce originale di Rocket) dovranno combattere per mantenere unita la propria famiglia mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill. Dovranno allearsi con vecchi nemici e potranno contare sull’aiuto di alcuni nuovi personaggi tra i più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l’Universo Cinematografico Marvel.

Contenuti speciali: