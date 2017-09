Il Grimponius Lab è uno studio che si occupa della realizzazione di libri illustrati, fumetti, cortometraggi e videogiochi.

Ecco come Michela Tufano, fondatrice dello studio presenta il progetto:

“Grimponius Lab! Lo studio da me diretto è rappresentato nel suo logo da un Grimpoteuthis. Il Grimpoteuthis, piccolo, raro esemplare, che vive negli abissi dell’oceano Pacifico, è un animaletto dalle fattezze inconsuete: è un polpo che possiede due protuberanze a forma di grandi orecchie, che ricordano quelle degli elefanti.

Si distingue, pertanto, dagli altri esemplari dello stesso genere. Tale caratteristica mi ha suggerito l’idea di farne il logo di questo studio.

Infatti, quest’ultimo, i cui componenti esprimono alta professionalità, ognuno nel proprio campo, si distingue per la tipologia degli elaborati, che seppur si traducono in cortometraggi, fumetti, libri illustrati, videogiochi, si differenziano per le proprie peculiarità da tutti gli altri dello stesso genere.

Mi è gradito porgere un cordiale ringraziamento ai professionisti talentuosi che, con grande entusiasmo, hanno preso parte alla realizzazione del Grimponius Lab. In modo particolare rivolgo il mio ringraziamento al maestro di recitazione e doppiaggio Ivo De Palma , per la sua autorevole e preziosa partecipazione.

Invitiamo quanti, condividendo i nostri progressi, ci seguiranno passo dopo passo incoraggiandoci nel raggiungimento dei desiderati obiettivi”.

-Michela Tufano, fondatrice-