Con la seconda edizione del Force Friday, i Lego scendono in pista e lo fanno “dolorosamente”, almeno per tutti gli appassionati che sono pronti a spendere 799.99€ per la nuovissima edizione del Millenium Falcon, un grande set con più di 7500 pezzi! Prodotto, nella sua prima versione di “soli” 5195 mattoncini ben 10 anni fa ad un ragionevole prezzo di 500 dollari, è andato soldout nel 2010 per diventare un oggetto di culto: oggi grazie all’uscita di Star Wars – The Last Jedi, Lego presenta questo nuovo set più grandi in assoluto! Questa fantastica interpretazione Legodell’indimenticabile nave da trasporto corelliana di Han Solo ha tutti i dettagli che i fan di Star Wars di ogni età possono desiderare, tra cui intricati particolari esterni, parabole sensore intercambiabili, cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio, rampa di imbarco abbassabile e una cabina di pilotaggio per 4 minifigure con tettuccio rimovibile. Rimuovi i pannelli individuali della fusoliera per rivelare la sezione principale, altamente dettagliata, il compartimento posteriore e la stazione di artiglieria. Questo fantastico modello è dotato di parabole sensore ed equipaggio intercambiabili per rivivere le classiche avventure LEGO Star Wars con Ian, Leia, Chewbecca e C-3PO o quelle degli Episodi VII e VIII con il vecchio Ian, Rey, Finn e BB-8!

Include 4 minifigure classiche: Ian Solo, Chewbecca, la Principessa Leia e C-3PO.

Include anche 3 minifigure dell’equipaggio dell’Episodio VII/VIII: Han Solo anziano, Rey e Finn.

I personaggi includono un droide BB-8, 2 Porg costruibili e un Mynock costruibile.

L’esterno include intricati e dettagliati pannelli della fusoliera, tutti rimovibili, rampa di imbarco abbassabile, cannone blaster nascosto, cabina di pilotaggio per 4 minifigure con tetto rimovibile, parabole sensore rotonda/rettangolare intercambiabili, cannoni a quattro laser superiori e inferiori e 7 gambe di atterraggio.

La sezione principale contiene un’area con posti a sedere, gioco olografico Dejarik, casco da combattimento per addestramento remoto, stazione ingegneristica con sedile per minifigure girevole e vano porta con decorazione dell’ingresso.

Il compartimento posteriore contiene la sala macchine con iperguida e console, 2 porte, compartimento nascosto nel pavimento, 2 portelli per le navicelle di fuga, console tecnica e una scala per accedere alla stazione di artiglieria.

La stazione di artiglieria contiene il sedile dell’artigliere e un pannello staccabile con cannone a quattro laser completamente girevole. Un ulteriore cannone a quattro laser è montato sulla parte inferiore.

Questo modello include 7.500 pezzi.

Include anche una targhetta informativa.

Dotato anche di cabina di pilotaggio con tettuccio.

Le armi dell’equipaggio classico includono la pistola blaster di Han Solo e la balestra di Chewbecca.

Le armi dell’equipaggio dell’Episodio VII/VIII includono il blaster di Han , il piccolo blaster d’argento di Rey e il fucile blaster medio di Finn.

Cambia le caratteristiche e i personaggi dell’equipaggio per passare dalla versione classica del Millennium Falcon a quella degli Episodi VII e VIII!

Apri i pannelli individuali per accedere al dettagliato interno mantenendo allo stesso tempo l’aspetto esteriore complessivo.

Scorri il pannello per rivelare il cannone blaster nascosto.

Ruota la testa della classica Leia e del classico Ian per rivelare la decorazione dell’autorespiratore.

Il giocattolo intergalattico o modello da esposizione perfetto per ogni fan.

Misura 21 cm di altezza, 84 cm di lunghezza e 56 cm di larghezza.