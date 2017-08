Sarahah app … Siamo sicuri che sia anonima? La famosa applicazione che rende possibile il sogno di ogni haters di Facebook, postare flame in maniera anonima contro i profili odiati, a quanto pare ha una funzione “spia”. Ci sarebbero numerose analisi che dimostrerebbero che l’applicazione ha dentro di se un software per carpire i dati della rubbrica degli utenti che l’hanno installato. A renderlo noto è Zachary Julian, analista alla società di consulenza Bishop Fox, che ha scoperto che l’app trasmetterebbe tutti i contatti telefonici e mail verso un server sconosciuto.

Con i suoi 18 milioni di download Sarahah in realtà non aveva totalmente nascosto questa funzione di accesso alla rubrica, fa parte dei classici “accetta” che si possono leggere nell’installazione, quello che mancherebbe è un riferimento esplicito sul concetto di memorizzazione e trasmissione dei dati.

Zain al-Abidin Tawfiq, il creatore dell’applicazione, ha twittato che la funzione era stata inserita in Sarahah per creare la classica opzione “trova i tuoi amici”, servizio poi non contemplato nella versione finale andata online negli store. Riguardo a questo misterioso “database estero” avrebbe dichiarato: “Il database attualmente non ospita i contatti, e la richiesta di accedere ai dati verrà rimossa sul prossimo aggiornamento dell’applicazione”.

In effetti, se non ci fossero problemi di privacy ci pare strano questo repentino “passo indietro” verso una nuova versione del software senza questa feature… Il concetto è semplice cari utenti, non nascondetevi dietro qualsivoglia tipo di software per dichiarare il vostro dissenso o il vostro amore, siate sinceri e diretti, l’anonimato a volte non è uno strumento utile ma può solo aumentare la vostra codardia!