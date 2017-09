La prossima edizione di Romics segna una tappa molto importante per Fun Club Gotham Shadows. La manifestazione capitolina terrà infatti a battesimo il nostro nuovissimo progetto “Gotham Shadows DC Universe Detachment“, che vedrà i membri del club dedicato, almeno finora, a Batman impegnati nella costruzione di set e produzione costumi, dedicati all’intero Universo della DC Comics, in ogni sua incarnazione: cinema, fumetti, televisione etc…E si inizia subito forte, con la proposizione del nuovissimo set dedicato a Wonder Woman, l’Amazzone che ha appena sbancato ai botteghini di tutto il mondo…ma che potrebbe essere affiancata da un altro notissimo Justice Leaguer direttamente dalle profondità marine…Ma niente scherzi, Batman sarà sempre della partita e in posizione di spicco, pronto a sfrecciare a cavallo della sua Bat-Moto.Appuntamento dunque dal 5 al 8 di Ottobre alla Nuova Fiera di Roma , presso il Pala Movie padiglione 5 , per un immersione totale nell’Universo DC! Per info: https://www.facebook.com/GSDCUD/

Gotham Shadows e’ un fan club che si prefigge lo scopo di riunire alcuni appassionati del mondo di Batman,specializzati nell’ arte del Sci-Fi Reenactment, del Customing e del Prop Making, ovvero nella realizzazione di costumi di alta qualita’, nella replica di oggetti di scena, gadgets e scenografie, tutte ispirate all’ universo dell’ Uomo Pipistrello. Gotham Shadows, dunque, travalica i confini del cosplay tradizionalmente inteso, per invadere il campo dei veri e propri allestimenti scenici, nell’ambizioso tentativo di dar vita ad una realistica rappresentazione del Pantheon del Cavaliere Oscuro. Il Gruppo mette a disposizione i propri figuranti e i propri allestimenti, per eventi di carattere benefico, premiere cinematografiche, comicon, eventi ludici etc.