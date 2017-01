Le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 si preannunciano estremamente otaku: dopo il video in cui il primo ministro giapponese si recava alla Cerimonia di Chiusura delle precedenti Olimpiadi come un moderno Super Mario, ecco arrivare Goku come ambasciatore della prossima kermesse sportiva.

Il protagonista della saga creata da Akira Toriyama, sarà dunque portabandiera insieme a tanti altri celebri personaggi otaku come Sailor Moon, Astro Boy, Naruto, Shin- Chan e naturalmente Rufy di questa edizione olimpica giapponese!

Nerd di tutto il mondo siete avvisati: dal 2020 dobbiamo essere tutti, almeno un po’, sportivi!