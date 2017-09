Un altro pregevole titolo entra a far parte della collana STAR COMICS PRESENTA: dopo l’annuncio al Napoli Comicon 2017 arriva in Italia il primo volume di GLORIA VICTIS. L’avvincente penna di Juanra Fernández ci trasporta ai tempi dell’Impero romano, in cui passioni, intrighi, competizione ed eroismo si intrecciano indissolubilmente grazie ai disegni e ai colori di Mateo Guerrero e Javi Montes. Un albo imperdibile, disponibile dal 13 Settembre nei consueti canali delle fumetterie, librerie e Amazon.

Ci fu un’epoca in cui alcuni mortali divennero dèi. In quel tempo, duemila anni or sono, degli uomini divennero leggende, e rischiarono le loro vite per intrattenere le folle. Dei mitici aurighi che, in piedi sulle loro bighe imitando Apollo, si affrontavano nell’arena.

Questa è la storia di uno di essi, Aelio Hermeros, forse uno dei migliori conducenti di carri di tutti i tempi. Un uomo reso immortale nella memoria di coloro che lo videro gareggiare, che furono testimoni delle sue sconfitte, delle sue vittorie, del sangue che egli versò e soprattutto della sua gloria…

Dal 13 Settembre GLORIA VICTIS n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

La collana STAR COMICS PRESENTA, varata nel 2014, è stata pensata esplicitamente per portare in Italia fumetti di provenienza occidentale, per lo più statunitense e franco-belga, tutti di grandissimo valore. L’obiettivo è uno solo: fornire al lettore dei libri da leggere, conservare, amare.

Juanra Fernández è uno scrittore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico spagnolo. Vincitore di diverse kermesse internazionali (London FrightFest Film Festival, Buenos Aires BARS Festival) con il suo film PARA ELISA, ha compiuto studi cinematografici in Spagna e Canada. All’attività di produttore ha sempre affiancato quella letteraria, aggiudicandosi anche il Premio de novela histórica “Ciudad de Valeria” con il romanzo MÁS ALLÁ DEL ELISEO.

Mateo Guerrero, disegnatore, è nato nel 1976 a La Línea de la Concepción, in Spagna. La sue prime opere di successo sono le serie CRÓNICAS DE MESENE (1998) e CAZADORES EN LA RED (2002), approdando poi al mercato americano con WARLANDS, pubblicata da DreamWave Productions, e a quello franco-belga con DRAGONSEED (Les Humanoïdes Associés) e TURO (Le Lombard).

Javi Montes, illustratore e colorista, è nato ad A Coruña, Spagna, nel 1975. Il suo esordio come vignettista satirico e illustratore si colloca sul giornale «La Opinión de A Coruña» e, come responsabile del carachter design e degli storyboard, nella collaborazione alla serie tv GOOMER, per poi fondare nel 2002 con altri illustratori il Baobab Estudio.

STAR COMICS PRESENTA 20

GLORIA VICTIS n. 1

Juanra Fernández, Mateo Guerrero, Javi Montes

19,5×26, B, col, pp. 112, cover con alette, € 13

Data di uscita: 13/09/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822605498

www.starcomics.com