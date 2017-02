Tradurre il titolo di un film può essere davvero spoileroso! Da quando era stato annunciato il titolo dell’ottavo capitolo della saga di Star Wars “The Last Jedi”, i fan di tutto il mondo si sono interrogati su chi fosse proprio questo “ultimo Jedi”, e già era nata la preoccupazione per una possibile dipartita del buon Luke Skywalker. Si sa infatti che la lingua inglese, in determinate occasioni, come questa, non usa il “plurale”, quindi il titolo anglosassone poteva riferirsi all’ultimo dei Cavalieri Jedi o agli ultimI (con la I maiuscola!).

A sopire ogni dubbio è stato il reveal del titolo nei paesi in cui si usa “tradurre e doppiare”, prima in Spagna, poi in Francia e finalmente in Italia, l’arcano è stato svelato: il titolo sarà “Gli ultimi Jedi”. La notizia è stata data dalla pagina facebook ufficiale italiana di Star Wars:

Quale sarà il destino della casa Skywlaker in questo nuovo capitolo della saga creata da George Lucas, scritto e diretto da Rian Johnson. prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy? Dovremmo aspettare ovviamente il 15 dicembre 2017, godendoci, nel frattempo, tonnellate di supposizioni, teorie e false anticipazioni … come al solito. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.