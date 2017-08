Tsugumi Ōba e Takeshi Obata, autori di Death Note, rispondono a delle domande sul nuovo remake di Death Note realizzato da Netflix. I due autori del manga Death Note hanno dato pochi commenti sul prossimo film ispirato al loro manga. Il film uscirà il 26 Agosto 2017 su Netflix. Vediamo adesso cosa ne pensano i due autori del nuovo film.

Commento da Tsugumi Oba: “E’ più interessante di quanto pensavo. Questo Death Note è una produzione hollywoodiana, cioè d’alta qualità e d’attenzione per ogni piccolo dettaglio. Personalmente, sono molto intrigato dal finale. Continuerà? Ne faranno un altro? Non mi dispiace avere più soldi [ride]. Questo adattamento strizza l’occhio all’originale ma cambia alcune cose per renderlo fruibile ad un pubblico più vasto”.

Commento da Takeshi Obata: “RIngrazio Adam Wingard per la bellissima regia, questo film è un thriller di serie A. Tutti i personaggi sono in linea coi loro desideri. E’ in linea con l’idea di Death Note che ho io. Spero che grazie a Netflix il film sia visibile in tutto il mondo, così chi ancora non conosce Death Note lo scoprirà presto”.

Commento da Masi Oka: “Questa versione di Death Note è stata costruita seguendo le idee del suo regista: Adam Wingard. E’ diversa dalla versione giapponese in molti aspetti, però guardandola percepirai comunque tutto l’amore del regista per l’opera originale. Sia durante le riprese che durante il montaggio, il regista si è continuamente interrogato su come le persone avrebbero reagito di fronte ai cambiamenti. Tutto questo per portare un prodotto che non deluda gli appassionati dell’opera originale”.

Commento da Adam Wingard: “Questa storia è così pazza che tutte le altre compagnie di produzione film non hanno avuto il coraggio di farne un film. Sicuramente dovrei moderarmi nel parlare di queste cose, ma Netflix mi lascia fare quello che voglio, quindi…”

