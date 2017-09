L’arrivo di Girls’ Last Tour nell tv giapponesi si fa sempre più vicino, adesso sono state pubblicate nuove immagini per il prossimo anime autunnale. Uno delle immagini pubblicate è questa qui su, in cui vediamo le due protagoniste sopra i propri carri armati con sfondo le fondamenta di una qualche fabbrica. L’altra immagine rilasciata via twitter ritrae le due protagoniste rivolte verso Kettenkrad, la città fulcro della serie. Oltre a queste due nuove immagini sono state rilasciate alcune nuove informazioni.Il 30 Settembre se ne saprà di più, sarà fatta una proiezione speciale del primo episodio al cinema TOHO Cinemas Nihonbashi di Tokyo. Assieme alla proiezione, le doppiatrice delle protagoniste Inori Minase(Chito) eYurika Kubo ( Yuri ) racconteranno la loro esperienza con la serie e risponderanno alle domande dei fans. Non vediamo l’ora di saperne di più.

