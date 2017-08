20 Agosto, giornata di chiusura dell’VIII edizione del Festival “Sulle tracce del Drago” (Auditorium e Parco del Castello)

Dopo le prime due giornate ricche di eventi e gremite di gente proveniente da ogni parte d’Italia, il 20 agosto dalle ore 10 ci sarà quella conclusiva, con il tema dedicato al padre della letteratura J.R.R. Tolkien, autore che meglio risponde alle inquietudini di chi si sente estraneo alla società consumista.

Alle ore 10 l’animazione per tutti i bambini a cura di Ludobus, con giochi tradizionali non ancora dimenticati e il progetto Cosmile a cura di Martina Puglisi.

Per gli appassionati alle ore 10:30 inizio del torneo di PPTQ di Magic forato modern.

All’interno dell’Auditorium si svolgeranno due workshop interessanti, alle 14 quello sulla realizzazione di manichini sofisticati in grado di muoversi in maniera realistica, utile per la creazione di costumi per le gare cosplay a cura di Luca Buzzi e alle 15 sulla Modellazione 3D a cura di Manuel Capitani il quale illustrerà come utilizzare questa tecnologia per realizzare il proprio costume cosplay.

Evento clou della giornata l’attesissima gara di Cosplay con numerosi premi, presentata da Edoardo Filiaggi e Arne Bartowsky che vedrà impegnati degli ospiti di fama internazionale come Valentina Hernandez, costumista e cosplayer proveniente dal Messico; Luca Buzzi e Manuel Capitani rappresentanti italiani del WCS – prestigiosa gara cosplay che si tiene in Giappone; Dellimellow noto vlogger italiano,vincitore di molti oscar dalla rete; Martina Puglisi referente di Cosmile (associazione che utilizza il cosplay per donare un sorriso ai bambini che vivono in situazioni difficili), e Cosplay On Air (stazione radiofonica che parla di fiere,cosplay e tanto altro); Michele Forlante rappresentante abruzzese dell’Italian Cosplay Contest.

A chiusura il concerto di Giorgio Vanni, celebre cantante delle sigle dei cartoni anni 80/90 e dei Veleand con reading di di testi di Tolkien.