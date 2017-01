, accoglierà l’8 Gennaio 2017, a conclusione degli eventi dedicati alla feste di Natale, Giorgio Vanni che verranno nel Giardino delle Meraviglie di Roma per esaltare il pubblico con con le più amate sigle di cartoni animati di tutti i tempi. Emozioni e ricordi a non finire, grazie alla voce storica delle sigle che catapulterà il pubblico nella magica dimensione delle sigle dei cartoons Mediaset più famose: “What’s my destiny Dragon Ball”, “Detective Conan”, “Pokèmon”, “Yu Gi Oh”, “Beyblade”, “Lupin, L’incorreggibile Lupin” e tanti altri. Giorgio Vanni conosciuto al pubblico come la voce ufficiale dei celebri cartoni animati “Mediaset”, è sopratutto la mente creativa che li ha composti insieme al Produttore Max Longhi, per la “Lova Music”. Lo spettacolo, rigorosamente live ed unico nel suo genere, celebrerà un ventennio di grandi successi. Al termine del concerto, i fans avranno la possibilità di incontrare l’Artista, scattare foto, chiedere autografi e acquistare gli album con grandi successi delle sigle dei cartoni animati più amati di tutti i tempi. Scaldate le ugole e ripassate tutte le parole! Vi aspettiamo ad alucce spiegate!! Questo il link dell’evento FB https://www.facebook.com/events/1760679524255186/