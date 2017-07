Erano appena scoccate le 3 del pomeriggio; in quel momento ero sceso giù nello scantinato perché cercavo alcune tavole e immediatamente notai il pacco: era approssimativamente due piedi per tre, avvolto in un giornale. ‘Che cavolo è?’ mi dissi. Lo srotolai trovando al suo interno un tessuto nero. ‘Una sottoveste?’ pensai. Ma prima che vedessi cosa c’era dentro, l’odore che ne scaturì mi face capire tutto… – Frederick Wildborn, carpentiere

Nel 1888 la costruzione della New Scotland Yard nel quartiere Whitehall di Londra fu improvvisamente arrestata dal ritrovamento di busto di donne lasciato sui gradini della nuova centrale di polizia. Sebbene il gesto non fosse esattamente corrispondente con l’ultima catena di efferati delitti, questo brutale omicidio poteva avere una sola spiegazione: Jack lo Squartatore era tornato. Questa volta l’assassino sfida le forze dell’ordine in un agghiacciante gioco a nascondino, in cui lascerà altri quattro arti amputati in varie locazioni della città. La New Scotland Yard dovrà agire anche al di fuori del suo distretto, e mettere insieme un nuovo team di esperti per dare la caccia al mostro e assicurarlo alla giustizia. Questa può essere l’ultima opportunità per catturare l’assassino prima che sparisca per sempre. Giochi Uniti Srl è lieta di annunciare la disponibilità di Whitehall Mistery, l’ultima novità della serie di giochi Lettere da Whitechapel. La caccia per il più famigerato serial killer della storia continua con questa nuova avventura che vi farà rivivere uno dei più intriganti casi di omicidi irrisolti avvenuti a Londra.

Whitehall offre ai giocatori la possibilità di dare la caccia a Saucy Jack oppure di vestirne i panni. Da due a quattro persone assumono i ruoli di Jack e d’investigatori realmente esistiti che si occuparono del caso al culmine del regno di terrore di Jack lo Squartatore. Questo gioco espande l’universo di Lettere da Whitechapel introducendo tre nuovi investigatori, tra cui il giornalista Jasper T.C. Waring e il suo fedele cane Smoker, il chirurgo Thomas Bond, e il Sergente Arthur Ferris.

Questo nuovo gioco completamente indipendente s’ispira alla vera storia del feroce delitto conosciuto come il Mistero di Whitehall. Whitehall Mistery ricostruisce la natura imprevedibile dell’omicidio e le limitate capacità delle forze di polizia del tempo permettendo allo Squartatore di muoversi in città, tenendo celati i suoi spostamenti agli altri giocatori, mentre commette nuovi crimini. Senza poter contare sui moderni strumenti di sorveglianza, gli investitori nella Londra di Jack lo Squartatore dovranno far affidamento sulla loro astuzia e capacità di deduzione per inseguire il famigerato criminale nei suoi spostamenti in Whitehall. Quando i giocatori di Whitehall avranno scelto se preferiscono mettersi sulle tracce dell’omicida o sfuggire alla giustizia, la caccia ha inizio.

Whitehall è un gioco frenetico di strategia che si sviluppa in quattro, avvincenti round fatti di fughe precipitose e arresti mancati mentre Jack cerca nuovi luoghi dove lasciare i resti della sua vittima, tallonato dagli investigatori. Prima dell’inizio della partita, il giocatore che tiene Jack lo Squartatore sceglie senza rivelarlo agli altri quattro Luoghi di Ritrovamento dove lascerà le membra del cadavere affinché la polizia le ritrovi, una sul suo punto di partenza, la altre tre su locazioni che può raggiungere in tre round di gioco. Dopo che Jack ha programmato il suo macabro crimine, la caccia è aperta. Ogni round si articola in una serie di turni, con Jack che compie la prima mossa e gli investigatori che rispondono. Il round termina quando Jack ha compiuto quindici mosse o ha raggiunto un nuovo Luogo di Ritrovamento. La prima fase di ogni round inizia con Jack lo Squartatore che si aggira per le strade di Whitehall alla ricerca del luogo ideale dove lasciare il prossimo arto della vittima, per poi scomparire prima che venga catturato. Jack fugge seguendo le strade di Londra da un Luogo di Ritrovamento all’altro, cercando di scampare alla polizia sulle sue tracce. Per farcela, Jack può usare delle tessere Movimento Speciale che rappresentano vicoli, carrozze e imbarcazioni per navigare tra gli Investigatori con il macabro fagotto. Se riesce a raggiungere tutti e quattro i Luoghi di Ritrovamento nel corso di 3 round senza essere catturato, si assicura il suo posto nella storia come il più famigerato criminale di Londra e vince la partita.

Dopo che Jack ha iniziato a muoversi per Whitehall, gli Investigatori iniziano la loro caccia prima consultandosi tra loro, poi disperdendosi per la città in modo da coprire quanto più territorio possibile. Gli Investigatori vorranno discutere le varie opzioni tra di loro, prima di avventurarsi in città dato che più Informazioni hanno a disposizione, Meglio saranno pronto ad acciuffare Jack prima che scompaia nell’intrigato labirinto di vie che al tempo costituivano Londra. Una volta divisi, gli Investigatori possono o cercare indizi o fare un arresto. I giocatori si troveranno sotto pressione e dovranno raccogliere quante più prove possibili nel tentativo di scoprire dov’è Jack e il suo prossimo bersaglio. Se non riescono a catturare lo Squartatore per la fine del round, l’assassino potrebbe annunciare di aver raggiunto il successivo Luogo di Ritrovamento e lasciare agli investigatori un altro macabro cimelio.

Whitehall Mistery continua la tradizione di Lettere da Whitechapel e la sua recente espansione, Dear Boss, conferendo ai giocatori la possibilità di regolare gli elementi delle meccaniche di gioco per rendere la partita avvincente anche ai meno esperti. Seguendo il più recente trend di modernizzazione dei giochi da tavolo ricorrendo alle più moderne tecnologie, Whitehall introduce un’innovativa meccanica che, ricorrendo ad un’app gratuita, può generare casualmente i Luoghi di Ritrovamento di Jack lo Squartatore con quattro livelli di difficoltà: normale, facile, media e difficile. Si può poi ricorrere a regole opzionali per aiutare Jack: ad esempio Fandonie dei Giornali aumenta la “furtività” di Jack permettendogli di riutilizzare o un vicolo o una barca all’inizio di uno dei quattro round di gioco. Assassino a Piede Libero permette invece a Jack di usare le tessere di Movimento Speciale senza svelarle agli altri giocatori, lasciando gli Investigatori a domandarsi se l’assassino è dall’altra parte della città o a soli pochi passi da loro, dietro il prossimo angolo. Invece, per le forze dell’ordine, gli Investigatori possono scegliere Rimboccarsi le Maniche che gli permette di utilizzare, una volta per partita, le abilità descritte sulle proprie tessere nere. La possibilità di avere delle capacità speciali concede anche di aggiungere alla squadra d’Investigatori l’aiuto di un compagno canino— Il Fiuto di Smoker permette al suo proprietario, Jasper T.C. Waring, la possibilità di ricorrere una volta per partita ad un’ulteriore abilità speciale. Inoltre, sebbene Whitehall Mistery è già un gioco di per sé completo, i giocatori possono incorporare elementi da altri titoli della serie per aiutare i propri personaggi. Jack lo Squartatore, ad esempio, può ricorrere ai Falsi Indizi di Lettere da Whitechapel, mentre gli Investigatori possono ottenere Rinforzi dall’espansione Dear Boss per aiutarli nella cattura del criminale. Con pacchetto di personalizzazione dalle infinite possibilità, Whitehall presenta un’esperienza di gioco avvincente sia per i nuovi giocatori che per i fan di lungo corso di Lettere da Whitechapel. Ora che lo Squartatore si è fatto avanti, si scatena la caccia per catturarlo prima che scompaia di nuovo, possibilmente per sempre. Gli Investigatori non possono permettersi di farsi sfuggire quest’opportunità. Lasciate il vostro marchio nella storia. Fate sì che Londra tremi al vostro nome o catturate Jack e ponete fine al suo regno del terrore una volta per tutte.

