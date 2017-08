dopo aver precedentemente accennato, del fumetto franco-belga, ed in particolar modo di Valerian e Laureline, da cui presto nelle sale cinematografiche avremmo modo di vedere un adattamento per il grande schermo; mi è venuta in mente un idea che da un po’ di tempo mi stava ronzando per la mente, riscoprire pian piano fumetti che non appartengono solo al panorama del manga Giapponese e del comics made in U.S.A. Che la maggior parte dei lettori di fumetti conoscono, ma ogni tanto commentare anche opere provenienti anche da altri paesi, come i fumetti franco-belga, quelli sudamericani, e anche delle opere Italiche per citare alcune nazioni.

La serie a fumetti di cui vogliamo parlare oggi e quella di Gilgamesh, creata alle matite di Lucho Olivera e dai testi della sceneggiatura del paraguaiano Robin Wood; pubblicata alla fine degli anni 60′ primi anni 70′ in Argentina e poi sucessivamente pubblicato in altri paesi nel Mondo tra cui l’Italia, nel nostro paese venne pubblicato diviso in episodi presso il settimanale Skorpio e poi raccolti in volume presso la casa editrice Euracomix. Il tema trattato di Gilgamesh si ispira liberamente alla leggenda del popolo dei Sumeri riguardante la storia di un Re divenuto Immortale per volere degli Dei chiamato appunto Gilgamesh, anche se nata come serie di fantascienza, riesce con maestria a fondere anche altri generi, come il fantasy, l’horror il noir e il fumetto d’azione.

Trama

Alba dei tempi, nel pieno centro della regione della Sumeria, nella Città-Stato di Uruk governa con saggezza il Re Gilgamesh, grazie alla sua guida la città di Uruk conosce un lungo periodo di pace e di prosperità, ma essendo senza discendenza, ed egli comincia a temere per il futuro del suo popolo; un aiuto inaspettato giunge dalle stelle, infatti Gilgamesh per tutta una serie di circostanze, dopo aver aiutato un extraterreste, egli gli dona l’immortalità. Per un periodo grazie a questo dono Gilgamesh continua a regnare su Uruk, ma col passare degli anni, la popolazione comincia a temere questa sua “longevità”, infatti egli sono a pochissimi suoi fidati ha confessato di aver esssere divenuto immortale come gli Dei; notando che il suo popolo lo stava guardando sia con timore reverenziale e con un malcelato sospetto, egli abbandona la sua città e la popolazione al loro destino, cominciando ad esplorare il mondo intero. Passano i seoli, Gilgamesh consapevole di questa sua condizione, non rivela a nessuno di essere un immortale, per evitare che la gente lo guardi come fosse un figlio del demonio e anche per evitare di diventare una specie di cavia da laboratorio; infatti per tutta la sua lunga vita egli si tiene ai margini della storia, come spettatore al fianco dei grandi personaggi che si sono via via susseguiti nel grande teatro della vita, a volte per consigliare, lo vediamo così apparire in Francia durante la rivoluzione francese, oppure durante la guerra civile americana, nel periodo rinascimentale europeo, e alla corte dei mandarini. i secoli si susseguoni fino ad arrivare ai giorni nostri, quando le nazioni si scontrano in una terribile guerra nucleare, causando la completa distruzione del genere umano e di tutte le forme di vita del pianeta. Essendo immortale, Gilgamesh riesce a sopravvivere al terribile olocausto e temendo di essere l’unico essere umano rimasto in vita sulla Terra pian piano la sua mente impazzisce di dolore, finchè nel suo girovagare solitario per i deserti radioattivi si incappa in una base di lancio inaspettatamente intatta con un astronave pronta alla partenza, infatti alcuni scienziati avendo intuito che con lo scoppio della guerra e il massiccio utilizzo di armi nucleari avrebbe reso invivibile il pianeta Terra, avevano provveduto ad allestire un astrovane dove al suo interno vi erano stati collocati alcuni neonati in ibernazione, che avrebbero provveduto a far rinascere l’umanità; cogliendo questa nuova opportunità, Gilgamesh si mette alla guida dell’astronave e lascia il pianeta ormai diventato una landa sterile e radioattiva, e dopo un lungo peregrinare atterra in un nuovo mondo incotaminato, qui risveglia i neonati ibernati e crea una colonia dove essi possano poter vivere e crescere senza pericoli alcuni; con il passare degli anni, Gilgamesh assume il ruolo di “padre” della nuova umanità, ed è così che lo definiscono e lo chiamano non solo i primi umani risvegliati ma anche i loro discendenti che si susseguono con l’avanzare delle generazioni. Però ad un certo punto Gilgamesh, si rende conto che anche se grazie alla sua saggia guida, la nuova umanità sta crescendo e sviluppandosi in armonia con tutto ciò che gli circonda senza incorrere negli errori degli abitanti della vecchia Terra, i figli della nuova umanità sono completamente dipendenti dalla sua guida e presenza. Egli decide così di partire e lasciare i “suoi figli” per poterli sorvegliare e proteggere a distanza così che finalmente possano cresce da soli.

Mentre è impegnato nel suo ruolo di “custode”, scopre che nello spazio vi si sono formate due grandi fazioni comprendenti varie razze aliene, in lotta tra loro per il dominio completo della galassia, Gilgamesh consapevole che tale conflitto potrebbe giungere anche sul pianeta dei suoi protetti, si schiera con una delle due fazioni, e dopo una lunga e sanguinosa guerra spaziale, riesce a sconfiggere tutti i suoi nemici, anche quelli interni e a fermare finalmente il conflitto, ma non volendo in potere che gli deriva da questa sua vittoria, come spinto da una specie di istinto o di voce interiore che lo reclama, Gilgamesh si dirige verso un pianeta completamente deserto, dove spicca una specie di enorme obelisco, giunto davanti a tale costruzione, davanti a lui gli si palesano davanti altri uomini, che gli confidano che anche loro sono immortali come lui e che da milioni di anni hanno assunto il ruolo di “Guardiani” dell’universo per vegliare su tutto il creato, e che vedendo le sue gesta lo hanno chiamato a se per offrirgli di unirsi a loro e prendere il posto che gli spetta di diritto Gilgamesh accetta e diviene così il guardiano e padre dell’umanità fino alla fine dei tempi.

Per ampliare l’idea di “Immortalità” del personaggio creato da Wood e Olivera, appaiono anche altri personaggi come Nippur di Lagash, Dago e Martin Hel, sia nella serie regolare di Gilgamesh, che nelle serie dedicate ai personaggi stessi, creati anche essi dalla maestra di Wood; così facendo essendo serie ambientate in varie epoche storiche differenti, sono riusciti a rendere Gilgamesh “Immortale” sotto ogni punto di vista, grazie anche ad una trama partendo dall’idea originale di sfruttare il mito dell’Immortale creato da Wood, e grazie anche ai meravigliosi disegni di Olivera che in ogni episodio ci regalano un opera unica e mai ripetitiva, hanno reso di Gilgamesh una storia che nonostante i decenni passati dalla sua prima edizione, ne hanno reso un opera tutt’ora odierna e intrigante sotto ogni aspetto.

By Marco Talparius Lupani